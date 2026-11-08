Chirurgul Mihnea Ionescu, de la Institutul Clinic Fundeni , a murit la vârsta de 73 de ani, după o lungă suferință. Medicul a avut contribuții importante la dezvoltarea chirurgiei generale din România, în special în domeniul chirurgiei pancreatice, esofagiene și colorectale. Printre realizările sale se numără o intervenție în premieră mondială pentru tratarea unui pancreatoblastom la o adolescentă, care este în viață și în prezent.

Vestea morții medicului a fost anunțată de colectivul Centrului de Chirurgie Generală și Transplant Hepatic din cadrul Institutului Clinic Fundeni.

Medicul a participat la mai multe premiere naționale, printre care introducerea proctocolectomiei totale restaurative în tratamentul rectocolitei ulcero-hemoragice și al polipozei adenomatoase rectocolonice familiale, precum și pancreatectomia centrală pentru afecțiuni pancreatice benigne sau cu potențial scăzut de malignitate.

Una dintre realizările sale a fost efectuarea primei pancreatectomii centrale pentru pancreatoblastom din lume. Pacienta era adolescentă în momentul intervenției și este în viață la mulți ani după operație.

De-a lungul carierei, Mihnea Ionescu a operat pacienți cu tumori de esofag, stomac, ficat, pancreas, colon și rect, precum și cu cancere genitale.

În perioada de început a programului de transplant hepatic de la Fundeni, chirurgul a participat la intervențiile chirurgicale și s-a implicat în organizarea activității de transplant.

Prof. Univ. Dr. Irinel Popescu, unul dintre cei mai apropiați colaboratori ai medicului, a transmis un mesaj de adio, în care a vorbit despre activitatea profesională și relația personală pe care au avut-o.

„A trecut la cele veșnice, după o lungă suferință, Conf. dr. Mihnea Ionescu. Format în școala de la Institutul Clinic Fundeni (Prof. dr. Dan Setlacec, Prof. dr. Mihai Stăncescu), Conf. dr. Mihnea Ionescu a fost un excepțional chirurg, cu realizări în multe domenii ale chirurgiei generale. A introdus în România proctocolectomia totală restaurativă și pancreatectomia centrală, două procedee dificile, de care și-a legat numele.

A efectuat cu succes mii de operații pentru tumori de esofag, stomac, ficat, pancreas, colon și rect, cancere genitale etc.

În perioada de pionierat a transplantului hepatic a participat la intervențiile chirurgicale și s-a implicat în organizarea programului de transplant. De-a lungul unei strălucite cariere a format numeroși chirurgi care astăzi își desfășoară activitatea în multe spitale din țară și din străinătate.

Pentru mine a fost cel mai apropiat colaborator, un profesionist desăvârșit, un om de mare caracter și un prieten apropiat, cu care puteai schimba oricând o părere și de la care puteai să ceri oricând un sfat.

Rămas bun, prieten drag! Drum lin spre lumină și Dumnezeu să te odihnească în pace!”, a transmis Prof. Univ. Dr. Irinel Popescu.

Colegii de la Centrul de Chirurgie Generală și Transplant Hepatic îl descriu pe Mihnea Ionescu drept un chirurg cu un talent deosebit, un mentor și un șef de secție respectat.

Potrivit acestora, medicul a contribuit la dezvoltarea centrului de la Fundeni și a format generații de chirurgi, care lucrează în prezent atât la Institutul Clinic Fundeni, cât și în alte clinici din România și din străinătate.

„Ne vom aminti întotdeauna de doctorul Mihnea Ionescu ca de un om generos, corect și dedicat în totalitate profesiei”, au transmis reprezentanții Centrului de Chirurgie Generală și Transplant Hepatic.