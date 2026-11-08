Cunoscutul artist Victor Socaciu a decedat în 28.12.2021, la Spitalul Carol Davila din București după ce a petrecut ultimele șase săptămâni de viață internat în urma unor complicații majore. Socaciu s-a îmbolnăvit de Covid în aprilie 2021, avea un transplant de rinichi în 2009 și mai multe probleme de sănătate, inclusiv diabet. Azi, deși au trecut aproape cinci ani de le deces, soția lui, Brândușa Simion, continuă lupta în instanță pentru a dovedi că Socaciu a decedat în urma unui malpraxis.

Știind ce alte afecțiuni are și speriat fiind de faptul că avea acel transplant de rinichi, în urma infecției cu Covid, Victor Socaciu s-a dus să facă un CT – computer tomograf la Spitalul Județean Constanța, fără substanță de contrast. Acolo, i s-ar fi spus că nu se vede nimic clar și trebuie repetat CT-ul cu substanță de contrast, deși în cazul lui nu era recomandat. Se pare că aici a fost vorba de o minciună, adică medicul radiolog nu ar fi luat legătura cu medicul lui curant pentru a-i spune de administrarea substanței.

După CT cu substanța de contrast, artistul nu s-a simțit bine și s-a dus la medicul curant, și-a făcut analizele și nu au ieșit deloc îmbucurătoare. Socaciu s-a internat și a fost trecut pe tratament. În două luni, însă, a ajuns să facă dializă și în 27 decembrie 2021 a decedat.

Apucase, totuși, cât încă mai trăia, să facă plângere la Colegiul Medicilor împotriva medicului radiolog Elena Iuliana Chivu. Răspunsul de la Colegiul Medicilor din Constanța a sosit, însă, după moartea sa, și concluzia era că nu a fost vorba de un malpraxis. S-a mers mai departe, la Colegiul Medicilor din România, cu contestarea acestei concluzii.

Iar concluzia că a existat un malpraxis, dar nu pentru că i s-a administrat substanța de contrast nerecomandată în cazul lui, ci pentru că nu i-a fost luat acordul pentru această procedură. Medicul radiolog a fost sancționat de Colegiul Medicilor din România cu avertisment și nu a contestat această decizie, ceea ce înseamnă că, implicit a recunoscut că nu a existat acest acord.

Soția lui Victor Socaciu, Brândușa Simion, a făcut acțiune în răspundere civilă delictuală pentru medicul Elena Chivu și firma la care aceasta este angajată, Medimar Imagistic Services. La începutul anului 2026, a mai făcut o cerere separată printr-o acțiune nouă, care a fost conexată la primul dosar sus-menționat, prin care solicită despăgubiri morale pentru suferința cauzată în perioada predeces, când artistul, în urma procedurii imagistice a început să se simtă rău și a fost spitalizat, apoi a fost trecut pe dializă și în cele din urmă a decedat.

Sumele solicitate sunt de 500.000 euro pentru cauzarea decesului și 500.000 de euro pentru perioada de suferință. Dosarul se află la Tribunalul Constanța și are termen de judecată 9 decembrie 2026 întrucât acolo e competența exclusivă, fiind considerat locul săvârșirii faptei.

Un element foarte important din acest dosar ține de expertiza medico-legală. În primul dosar, la care s-a conexat a doua acțiune, înainte de această conexatre a fost solicitată expertiză medico-legală pentru a se stabili dacă a existat o legătură de cauzalitate între analiza cu substanță de contrast făcută fără acordul lui Socaciu și decesul acestuia. Spitalul Judetean Constanța a amânat mult timp transmiterea documentelor solicitate, de aceea rezultatul acesteia a sosit după ce a apărut în media informații legate de tergiversarea rezultatului expertizei.

Rezultatul primei expertize sugerează că, deși nu a existat o legătură de cauzalitate directă între analiza cu substanța de contrast și deces, ar fi putut influența, totuși, agravarea stării de sănătate a artistului. La acest rezultat, soția lui Socaciu, prin avocat Dalina Terzi, a făcut obiecțiuni, dar acestea i-au fost respinse, ca dealtfel și suplimentarea probatoriului. Apoi, s-a solicitat contraexpertiză întrucât unul dintre medicii legiști făcuse parte și din comisia care stabilise că nu ar fi existat malpraxis.

Este vorba despre medicul legist Marius Florentin Popa, al cărui nume se regăsea complet în tabelul de la Colegiul Medicilor din Constanța, dar la Serviciul de medicilă legală Constanța apărea doar cu numele Marius Popa.

Din acest motiv, avocatul soției lui Victor Socaciu a făcut cerere de recuzare, Dalina Terzi, a făcut cerere de recuzare pentru anularea primului raport de expertiză unde medicul Popa era semnatarul principal. Instanța a solicitat Serviciului de medicină legală Constanța să răspundă dacă e vorba de aceeași persoană. Recuzarea a fost soluționată, iar instanța a stabilit că medicul Marius Popa Florentin trebuia să se abțină, drept urmare a anulat raportul de expertiză medico-legală. Acum, expertiza trebuie refăcută.

Intre timp, a intervenit în dosar și una dintre fiicele lui Victor Socaciu, Ana-Maria Buță Socaciu, care are pretenții proprii de daune morale în valoare de 250.000 de euro. Dosarul format din cele două acțiuni conexate se află pe rol la Tribunalul Constanța, iar finalitatea lui este foarte importantă pentru a se stabili ce anume a dus la moartea marelui artist, dacă a fost malpraxis și cine trebuie să plătească în cazul în care malpraxisul se confirmă.