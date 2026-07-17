Spitalul Clinic Județean de Urgență „Sf. Apostol Andrei” Constanța a anunțat că luni, 20 iulie 2026, între orele 9:00 și 11:00, va modifica temporar activitatea din cauza grevei de avertisment. Internările și intervențiile chirurgicale programate vor fi suspendate, iar consultațiile din ambulatoriu vor fi decalate, însă urgențele medicale vor fi preluate fără întrerupere.

Conducerea unității medicale a stabilit măsuri speciale pentru cele două ore în care angajații vor participa la protest. Activitatea din Unitatea de Primiri Urgențe, camerele de gardă și blocurile operatorii destinate cazurilor urgente va continua în regim normal.

„Prioritatea absolută a unităţii noastre medicale este siguranţa pacienţilor. Pe durata celor două ore de protest (09:00 - 11:00), activitatea în Unitatea de Primiri Urgenţe, camerele de gardă şi blocurile operatorii pentru intervenţii de urgenţă va continua fără nicio întrerupere. Toate cazurile critice vor fi tratate cu celeritate", reiese din comunicatul transmis de SCJU "Sf. Apostol Andrei" Constanţa.

În timpul grevei de avertisment va fi menținută cel puțin o treime din activitatea obișnuită a spitalului, potrivit regulilor prevăzute de legislația privind dialogul social. Pacienții care sunt deja internați vor primi în continuare serviciile medicale esențiale.

Administrarea tratamentelor critice și monitorizarea continuă vor fi asigurate pe durata protestului.

Activitatea ambulatoriului de specialitate va fi afectată în intervalul 9:00–11:00. Consultațiile stabilite pentru cele două ore vor fi reprogramate în cursul aceleiași zile sau în zilele imediat următoare.

Pacienții vizați urmează să fie contactați de reprezentanții spitalului pentru stabilirea unui nou interval. Internările programate vor fi oprite temporar în timpul grevei și vor fi reluate după ora 11:00.

Aceeași măsură va fi aplicată și intervențiilor chirurgicale elective, care nu reprezintă urgențe. Operațiile programate vor fi reluate imediat după încheierea protestului.

Conducerea SCJU Constanța le recomandă persoanelor care nu au urgențe medicale majore să nu se prezinte la spital în timpul grevei de avertisment. Măsura urmărește prevenirea aglomerației și evitarea suprasolicitării personalului care va rămâne la posturi.

„Recomandăm celor care nu reprezintă urgenţe medicale majore să evite prezentarea la spital LUNI, 20.07.2026, în intervalul orar al grevei de avertisment (09.00-11.00), pentru a nu suprasolicita personalul rămas la posturi, dar şi pentru evitarea aglomerării. Conducerea spitalului respectă dreptul constituţional la protest al angajaţilor reprezentaţi de sindicat şi colaborează strâns cu aceştia pentru ca dreptul la sănătate şi îngrijire al cetăţenilor să nu fie afectat", se mai spune în comunicat.

Federația SANITAS a anunțat declanșarea acțiunilor de protest împotriva politicii economice și sociale a Guvernului. Prima etapă este greva de avertisment din 20 iulie, care va avea loc între orele 9:00 și 11:00.

Sindicaliștii au anunțat că, în lipsa unei soluții, greva generală pe termen nelimitat va începe la 28 iulie.