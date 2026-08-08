Românii care cumpără țigări, tutun sau alcool din alte state membre ale Uniunii Europene nu vor mai putea considera automat fiecare deplasare drept o nouă achiziție pentru consum propriu. Un nou ordin al ANAF și al Autorității Vamale Române introduce perioade clare în care cantitățile transportate sunt luate în calcul cumulat: 40 de zile pentru produsele din tutun și un an pentru băuturile alcoolice.

Regulile sunt prevăzute în Ordinul comun nr. 1.613/956/2026, publicat în Monitorul Oficial pe 6 august 2026.

Schimbarea vizează inclusiv deplasările repetate în state precum Bulgaria pentru cumpărarea produselor accizabile la prețuri mai mici. Până acum, plafonul de 800 de țigarete era principalul reper folosit pentru a aprecia dacă produsele puteau fi considerate destinate consumului propriu.

Noul ordin introduce însă și criteriul timpului. Astfel, pentru produsele din tutun, cantitățile transportate de aceeași persoană sunt analizate într-un interval de 40 de zile.

Pentru produsele din tutun, intervalul de referință este de 40 de zile de la ultima constatare înregistrată.

Plafoanele prevăzute de Codul fiscal sunt:

-800 de țigarete, echivalentul a 40 de pachete; -400 de țigări cu o greutate de cel mult 3 grame pe bucată; -200 de țigări de foi; -un kilogram de tutun de fumat.

Ordinul se referă și la produse din tutun destinate inhalării fără ardere, precum și la tutunul pentru mestecat sau pentru uz nazal.

Prin urmare, limita de 800 de țigarete nu trebuie interpretată ca un plafon care se reînnoiește automat la fiecare deplasare. În cazul controalelor, autoritățile pot lua în calcul cantitățile transportate în intervalul de 40 de zile.

Ordinul stabilește și condițiile în care un transport poate fi considerat „ocazional”.

Acesta trebuie să fie realizat exclusiv în scop personal și necomercial, să nu facă parte dintr-o serie de deplasări succesive care indică o activitate economică și să respecte limitele cantitative stabilite de legislație în intervalele de timp prevăzute.

Astfel, deplasările repetate pentru cumpărarea și transportul unor cantități de produse accizabile pot fi analizate de autorități dincolo de simpla cantitate găsită asupra unei persoane la un singur control.

Regula introdusă prin ordin este și mai largă în cazul băuturilor alcoolice. Pentru acestea, perioada de referință este de un an de la ultima constatare înregistrată.

Limitele prevăzute în Codul fiscal sunt:

-10 litri de băuturi spirtoase; -20 de litri de produse intermediare; -90 de litri de vin, dintre care cel mult 60 de litri de vin spumos; -110 litri de bere.

Cantitățile nu sunt noi. Noutatea este că autoritățile le raportează acum la o perioadă determinată, astfel încât caracterul ocazional al transportului să poată fi verificat și în raport cu deplasările anterioare.

Ordinul instituie la nivelul Autorității Vamale Române un Registru electronic de evidență a introducerilor ocazionale de produse accizabile realizate de persoane fizice.

Constatările efectuate de personalul Autorității Vamale Române și al ANAF vor fi înregistrate pe baza unei fișe de constatare.

Documentul va cuprinde date despre persoana verificată și mijlocul de transport, precum și cantitățile de țigarete, alte produse din tutun și băuturi alcoolice identificate în timpul controlului.

Persoana verificată poate solicita o copie electronică a fișei, care trebuie transmisă în termen de șapte zile.

Mecanismul se referă la produsele accizabile cumpărate dintr-un alt stat membru al Uniunii Europene și transportate în România de persoane fizice pentru uz propriu.

Prin urmare, regulile nu trebuie confundate cu regimul vamal aplicabil produselor aduse de călători din state care nu fac parte din Uniunea Europeană.

Modificarea are la bază schimbările aduse Codului fiscal prin OUG nr. 68/2025, adoptată în decembrie 2025.

Actul normativ a introdus criteriul caracterului „ocazional” al achizițiilor pentru uz propriu, stabilind că transportul nu trebuie realizat în mod repetitiv și sistematic.

Plafoanele pentru produsele accizabile au fost menținute, inclusiv limita de 800 de țigarete, 10 litri de băuturi spirtoase, 90 de litri de vin și 110 litri de bere.

Ordinul publicat acum stabilește concret modul în care este verificat caracterul ocazional al transporturilor, prin introducerea perioadelor de referință de 40 de zile pentru produsele din tutun și un an pentru alcool.

În cazul în care transportul nu mai poate fi considerat destinat consumului propriu, depășirea limitelor în condițiile prevăzute de legislație poate atrage sancțiuni.

Potrivit informațiilor publicate de Profit.ro, amenzile pot ajunge de la 20.000 la 100.000 de lei, iar produsele accizabile pot fi confiscate.