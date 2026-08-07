Noi reguli la frontieră pentru tutun și alcool. Amenzile pot ajunge la 100.000 de lei

Noi reguli la frontieră pentru tutun și alcool. Persoanele care aduc în România țigări și alcool din alte state ale Uniunii Europene trebuie să respecte noile intervale stabilite pentru cantitățile destinate consumului propriu. Depășirea plafoanelor poate aduce amenzi între 20.000 și 100.000 de lei, precum și confiscarea produselor accizabile, a anunțat Autoritatea Vamală Română și Agenția Națională de Administrare Fiscală.

Regulile privind introducerea în țară a produselor din tutun și a băuturilor alcoolice se aplică acum în funcție de intervale clare de timp, iar persoanele fizice care depășesc limitele stabilite riscă sancțiuni financiare importante. Amenzile contravenționale sunt cuprinse între 20.000 și 100.000 de lei. Pe lângă sancțiunea financiară, produsele accizabile care fac obiectul abaterii pot fi confiscate.

Autoritatea Vamală Română și Agenția Națională de Administrare Fiscală vor folosi un registru electronic pentru evidențierea intrărilor și verificarea respectării regulilor. Deși controalele fixe la frontieră au dispărut după aderarea la spațiul Schengen, verificările continuă prin intermediul echipelor mobile aflate în apropierea frontierelor interne.

Modificarea Codului fiscal urmărește combaterea fenomenului de „micro-contrabandă”, în special în cazul persoanelor care treceau succesiv granița pentru a introduce cantități mari de produse care ajungeau ulterior la comercializare. Problema a fost întâlnită mai ales la frontiera dintre România și Bulgaria.

Datele Inspectoratului General al Poliției de Frontieră arată că 49% din cantitatea totală de țigarete capturată la nivel național în 2024 a fost interceptată la frontiera cu Bulgaria. În forma modificată a Codului fiscal, caracterul „ocazional” al transportului este stabilit printr-un ordin comun emis de conducerea ANAF și a Autorității Vamale Române.

Limitele se aplică produselor aduse pentru consum propriu din alte state membre ale Uniunii Europene. În cazul produselor din tutun, cantitățile sunt raportate la un interval minim de 40 de zile, în timp ce pentru băuturile alcoolice perioada luată în calcul este de un an.

O persoană poate introduce o dată la 40 de zile maximum 800 de țigarete, echivalentul a 40 de pachete sau patru cartușe.

Limitele mai includ 400 de țigări de foi de cel mult trei grame fiecare sau 200 de țigări de foi standard.

Sunt permise, de asemenea, un kilogram de tutun de fumat, 250 de grame de tutun de mestecat ori nazal sau 250 de grame de produse destinate inhalării fără ardere, echivalentul a 800 de stick-uri.

În cazul băuturilor alcoolice, cantitățile maxime sunt calculate pentru o perioadă de un an.

Limita este de 10 litri pentru băuturile spirtoase, 20 de litri pentru produsele intermediare și 110 litri pentru bere.

În cazul vinului, o persoană poate introduce maximum 90 de litri, dintre care cel mult 60 de litri pot fi băuturi spumoase.

Aceste cantități existau și anterior în legislație. Schimbarea constă în faptul că ele sunt acum raportate la perioade fixe de timp, nu la fiecare trecere individuală a frontierei.

Pentru statele din afara Uniunii Europene, regulile și limitele au rămas neschimbate.

La o singură intrare dintr-o țară non-UE, o persoană poate aduce pentru consum propriu un litru de băuturi spirtoase cu o concentrație alcoolică de peste 22% și maximum 40 de țigarete.

Persoanele care depășesc limitele stabilite au posibilitatea de a declara mărfurile și de a plăti accizele aferente, pentru a evita încadrarea faptei la contrabandă.