Polițiștii rutieri din județul Buzău au intensificat verificările împotriva comerțului neautorizat desfășurat pe marginea drumurilor naționale. În urma acțiunilor, mai mulți comercianți care vindeau legume, fructe și alte produse de sezon au fost sancționați pentru nerespectarea legislației. Potrivit Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ) Buzău, în ultima perioadă au fost organizate mai multe razii pentru descurajarea comerțului ilegal desfășurat în zonele de siguranță ale drumurilor publice.

Reprezentanții IPJ Buzău au transmis că acțiunile urmăresc atât reducerea riscurilor din trafic, cât și informarea persoanelor care aleg să își comercializeze produsele pe marginea șoselelor.

„La nivelul structurilor de poliție rutieră din cadrul IPJ Buzău sunt organizate, în mod periodic, acțiuni specifice pentru prevenirea și combaterea comerțului illicit pe rețeaua de drumuri publice. Aceste activități vizează atât informarea și conștientizarea riscurilor rutiere la care se expun persoanele care comercializează legume în zona de siguranță a drumurilor, cât și protecția participanților la trafic”, au arătat aceștia.

IPJ Buzău a transmis că oprirea autovehiculelor în zonele în care sunt comercializate produse pe marginea drumului poate genera ambuteiaje și poate crește riscul producerii unor accidente rutiere.

„Oprirea autovehiculelor în aceste zone poate genera ambuteiaje și poate crește riscul producerii unor evenimente rutiere. În cadrul acțiunilor desfășurate au fost depistate mai multe persoane care practicau comerțul neautorizat cu produse agroalimentare, fiind aplicate 10 sancțiuni contravenționale pentru încălcarea prevederilor OG 43/1997 privind regimul drumurilor”, a transmis IPJ Buzău.

În această perioadă, pe marginea drumurilor naționale pot fi observați numeroși comercianți care oferă spre vânzare legume, fructe, produse tradiționale sau obiecte artizanale.

Polițiștii au identificat astfel de activități inclusiv pe DN2 (E85), unul dintre cele mai periculoase drumuri din România, unde se produc frecvent accidente grave.

„Drumurile pe care au fost recent constatate aceste activități de comerț ilicit sunt DN10 Buzău-Nehoiu și DN2 (E85), pe sectorul cuprins între municipiul Buzău și intersecția în sens giratoriu cu DN1 B E577. În contextul verificărilor și activităților de informare, comercianții depistați au invocat calitatea de producători agricoli locali, justificându-și prezența prin lipsa unor spații special amenajate în localitățile de domiciliu pentru desfacerea și vânzarea produselor agroalimentare în condiții de siguranță”, a mai informat IPJ Buzău.

Direcția Regională de Drumuri și Poduri atrage atenția că drumurile publice nu sunt destinate comerțului ambulant, deoarece astfel de activități pot pune în pericol atât comercianții și cumpărătorii, cât și ceilalți participanți la trafic.

Autoritățile anunță că verificările vor continua pentru descurajarea comerțului desfășurat în zone care pot afecta siguranța circulației.