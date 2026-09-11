Pe autostrăzile din România, majoritatea șoferilor se concentrează pe viteză și pe depășiri. Există însă în Codul Rutier o serie de reglementări mai puțin cunoscute care, odată încălcate, pot aduce amenzi consistente și chiar suspendarea permisului.

Banda de urgență nu este o bandă suplimentară de mers și nici loc de depășire când traficul este aglomerat. Folosirea ei fără un motiv întemeiat – defecțiune tehnică, urgență medicală sau altă situație justificată – constituie contravenție. Poliția de autostradă sancționează frecvent această abatere.

Pe autostradă, oprirea și staționarea sunt permise doar în parcările și zonele de servicii special amenajate. Oprirea pe banda de urgență pentru a verifica telefonul, a mânca sau a aștepta pe cineva este interzisă. Chiar și aprinderea luminilor de avarie nu transformă automat oprirea într-una legală.

Manevrele de întoarcere sau de mers înapoi pe autostradă sunt strict interzise. Acestea sunt considerate abateri grave. Pe lângă amendă, șoferul riscă suspendarea exercitării dreptului de a conduce pentru o perioadă care poate ajunge la 120 de zile.

Intrarea pe sensul opus de mers este una dintre cele mai periculoase fapte posibile pe autostradă. Sancțiunile sunt dure: amendă ridicată și suspendarea permisului pe o perioadă lungă. Este o abatere tratată cu maximă severitate.

Puțini știu că și mersul excesiv de încet poate fi sancționat. Codul Rutier prevede contravenție pentru conducerea cu cel puțin 10 km/h sub limita minimă obligatorie pe un anumit tronson, dacă nu există un motiv întemeiat. Pe autostradă, blocarea benzii întârziind nejustificat traficul poate atrage amendă.

Mașinile cu însemnele „ȘCOALA” au interzis pe autostradă. Învățarea conducerii pe acest tip de drum este expres interzisă de lege. Atât instructorul, cât și școala pot fi sancționați.

Luminile de avarie au rolul de a semnaliza un pericol real sau o defecțiune. Aprinderea lor doar pentru a justifica o oprire neregulamentară sau pentru a „comunica” în trafic poate fi considerată folosire abuzivă și sancționată.

Printre abaterile întâlnite des se numără și neeliberarea benzii a doua după efectuarea depășirii, precum și depășirile pe dreapta în situații nepermise.

Pe autostradă, greșelile au potențial mult mai mare de a produce accidente grave. Tocmai de aceea, unele reglementări aparent minore sunt tratate cu severitate. Cunoașterea acestor reguli mai puțin mediatizate poate scuti șoferii atât de amenzi, cât și de situații periculoase.