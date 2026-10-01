Piața auto din România a înregistrat o scădere în luna septembrie 2026, în timp ce segmentul automobilelor electrificate a continuat să crească. Potrivit datelor preliminare publicate de Direcția Generală Permise de Conducere și Înmatriculări și prelucrate de Asociația Producătorilor și Importatorilor de Automobile (APIA), înmatriculările de autoturisme noi au fost cu 11% mai mici decât în septembrie 2025.

În același timp, autoturismele electrificate au consemnat o creștere de 16% față de aceeași lună a anului trecut. Și în cazul mașinilor complet electrice s-a înregistrat un avans de 16%, până la 869 de unități.

Scăderea se vede și la nivelul întregii piețe. În primele nouă luni ale anului 2026, înmatriculările de autoturisme au fost cu 10% sub nivelul consemnat în aceeași perioadă din 2025.

Dacia a dominat clasamentul mărcilor în luna septembrie, cu 2.705 autoturisme înmatriculate. Pe următoarele poziții s-au aflat Toyota, cu 1.435 de unități, și Skoda, cu 795.

Clasamentul a continuat cu BYD, 708 unități, Volkswagen, 640, Renault, 639, MG, 464, Mercedes-Benz, 426, BMW, 390, și Hyundai, cu 345 de autoturisme.

În total, în septembrie au fost înmatriculate 10.952 de autoturisme noi potrivit datelor DGPCI și APIA.

La nivelul modelelor, Dacia Logan a fost lider, cu 1.148 de unități, urmată de Duster, cu 609, și Toyota Corolla Cross, cu 559. Dacia Sandero a ocupat poziția a patra, cu 536 de unități, iar Toyota Yaris Cross s-a clasat pe locul cinci, cu 340.

În topul pieței auto din România s-au mai regăsit, în luna septembrie, Skoda Octavia, Renault Clio, BYD Seal U DM-i, Dacia Bigster și Volkswagen Tiguan.

Asociația Producătorilor și Importatorilor de Automobile anunță că va publica în zilele următoare analiza extinsă a pieței, cu evoluții pe clase, motorizări și mărci. Datele vor fi prezentate prin intermediul platformei CarS, dezvoltată de asociație pentru analiza dinamică a pieței auto din România.