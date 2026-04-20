Piața auto din România se schimbă. Modelele care domină înmatriculările

Înmatriculările de mașini electrice din România au ajuns la 1.209 vehicule în martie 2026, în creștere cu 93% față de anul trecut, potrivit unei analize Lektri.Co.

Piața vehiculelor electrice din România a înregistrat un avans important în martie 2026, potrivit unei analize realizate de compania Lektri.Co, activă în domeniul mobilității electrice. În total, au fost înmatriculate 1.209 mașini electrice, ceea ce reprezintă o creștere de 93% comparativ cu aceeași lună a anului precedent.

Din totalul de 47.068 de vehicule înmatriculate în martie, indiferent de tipul de motorizare, electricele au avut o pondere de 2,57%. Dintre acestea, 1.160 au fost autoturisme, iar 49 autoutilitare electrice. După scăderea celor 188 de radieri, bilanțul net al lunii indică un plus de 1.021 vehicule electrice în circulație.

Reprezentanții companiei care a realizat analiza au spus că evoluția pieței este una constant pozitivă.

"Piaţa auto electrică din România traversează o perioadă de creştere solidă şi consistentă. Datele lunii martie confirmă o tendinţă care se consolidează de la an la an - cererea creşte, oferta se diversifică, iar adopţia vehiculelor electrice devine tot mai naturală în rândul consumatorilor. Estimăm că această dinamică se va accelera pe parcursul anului 2026", a declarat Claudiu Suma, CEO Lektri.Co.

În topul înmatriculărilor din martie 2026, primele poziții sunt ocupate de modele ale producătorului american Tesla. Model 3 a înregistrat 146 de unități, fiind urmat de Model Y cu 107 unități.

Pe locul al treilea s-a situat Ford Puma, cu 63 de unități, urmat de Dacia Spring, cu 61 de unități. Modelul BYD Dolphin Surf a ajuns pe poziția a cincea, cu 57 de unități, în timp ce BYD Sealion 7 a înregistrat 54 de unități.

În continuarea clasamentului, Hyundai Kona a acumulat 47 de unități, iar Ford Explorer 31. Modelele BYD Atto 2, Renault Zoe și Volkswagen ID.4 au avut câte 29 de unități fiecare.

În zona de mijloc a clasamentului, mai multe modele au înregistrat volume apropiate. Renault 5 E-Tech Electric și Tesla Model S au avut câte 24 de unități fiecare. MG4 și Volvo EX30 au fost înmatriculate în câte 17 exemplare.

În partea inferioară a topului 40, diversitatea este mai evidentă. BYD Seal a ajuns la 16 unități, MG ZS EV la 14, iar Ford Capri la 13. Mazda 6e a înregistrat 12 unități, iar Hyundai Inster și Peugeot E-2008 câte 11 unități.

Alte modele, precum Ford Mustang Mach-E, Hyundai IONIQ 5, Kia Niro EV, Leapmotor T03 și Mercedes-Benz CLA, au raportat între 9 și 10 unități fiecare. De asemenea, segmentul premium și cel al utilitarelor electrice rămân prezente prin modele precum BMW i4, Skoda Enyaq și Ford Transit Custom.

La nivelul flotei electrice aflate în circulație, Dacia ocupă prima poziție, cu 18.694 de unități, echivalentul unei cote de piață de 27,82%. Tesla se situează pe locul al doilea, cu 11.851 de unități și o cotă de 17,64%.

Volkswagen, Renault și Hyundai completează primele cinci poziții, fiecare având cote cuprinse între 6% și 8%.

În continuarea clasamentului, Mercedes-Benz ocupă locul șase, cu 2.834 de unități, urmat de BMW cu 2.568 și Ford cu 2.322. Nissan și Peugeot completează topul zece, cu 1.349, respectiv 1.117 unități.

Datele analizate indică și extinderea bazei de producători prezenți pe piața locală. BYD a ajuns la 1.072 de unități active, fiind urmat de Skoda cu 1.068 și Smart cu 959.

Audi a înregistrat 890 de unități, iar Volvo 791. În același interval, Kia a ajuns la 647 de unități, MG la 637, Fiat la 625, Mini la 574 și Citroën la 496 de unități.

Extinderea rețelei de stații de încărcare continuă să însoțească creșterea parcului auto electric. Operatorii principali din România, printre care Renovatio e-Charge, Eldrive, PPC Blue, E.ON Drive, Mol Plugee, EVConnect, Plugpoint și OMV-Petrom, au continuat să instaleze noi puncte de încărcare.

Lektri.Co, compania care a realizat analiza, a fost înființată în 2018 la Timișoara și face parte din grupul SafeFleet. Compania dezvoltă soluții de încărcare pentru utilizatori rezidențiali, companii și sectorul HoReCa și retail, iar stațiile sale sunt utilizate în mai multe țări europene, inclusiv România, Serbia, Polonia, Germania, Franța și Italia.