Circulația în orașe este tot mai aglomerată, iar benzile și traseele rezervate transportului public au devenit o sursă frecventă de amenzi. Mulți șoferi tratează aceste reguli cu superficialitate, până când primesc procesul-verbal. Codul Rutier prevede sancțiuni clare și, în unele cazuri, destul de usturătoare.

Cea mai întâlnită abatere este circulația pe banda destinată transportului public. Pe aceste benzi au voie să circule doar autobuzele și troleibuzele din sistemul de transport public local, precum și taxiurile. Microbuzele private, mașinile de ridesharing (Uber, Bolt) și autoturismele obișnuite nu beneficiază de acest drept.

Amenda se încadrează la clasa a III-a de sancțiuni și ajunge între aproximativ 1.300 și 1.730 de lei. Excepțiile sunt puține: poți intra pe banda de autobuz doar dacă virezi pe o stradă laterală sau dacă un obstacol blochează celelalte benzi și nu există altă variantă de ocolire. „Mă grăbeam” sau „era liberă” nu constituie scuze acceptate.

O altă regulă des încălcată este cea legată de tramvai. Când drumul are o singură bandă pe sens, șoferii sunt obligați să lase liber traseul tramvaiului la apropierea acestuia. Nerespectarea acestei obligații atrage amendă, iar dacă se produce un accident cu pagube materiale, sancțiunea poate include și suspendarea permisului pentru 60 de zile.

La fel stau lucrurile și cu neacordarea priorității autobuzelor care au acest drept, inclusiv atunci când ies din stație. Amenda este din clasa a III-a, iar în caz de accident crește atât cuantumul, cât și perioada de suspendare a dreptului de a conduce.

Blocarea stațiilor de autobuz sau tramvai prin oprire ori staționare neregulamentară se sancționează ca oprire interzisă.

Depășirea unui tramvai oprit în stație pe partea unde urcă și coboară călătorii este, de asemenea, interzisă și poate fi încadrată ca depășire neregulamentară, cu amendă și posibilă suspendare a permisului.

Benzile și prioritățile pentru transportul public există pentru a menține un program cât de cât previzibil al autobuzelor și tramvaielor. Când șoferii le ocupă abuziv, întârzierile se acumulează și traficul general are de suferit. Poliția rutieră și, în unele orașe, poliția locală desfășoară acțiuni frecvente pe aceste artere.

Concluzia este simplă: banda de autobuz nu este o scurtătură, iar tramvaiul nu este un obstacol pe care îl poți ignora. Respectarea acestor reguli evită atât amenzile grele, cât și situațiile periculoase din trafic.