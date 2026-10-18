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Ceață în șase județe, vizibilitate sub 50 de metri în unele zone. Recomandările poliției pentru șoferi

Ceață în șase județe, vizibilitate sub 50 de metri în unele zone. Recomandările poliției pentru șoferiSursa foto: Arhiva EvZ
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Din cuprinsul articolului

Ceața reduce vizibilitatea pe mai multe drumuri din județele Argeș, Dolj, Gorj, Mehedinți, Olt și Vâlcea, unde șoferii trebuie să circule cu prudență. În unele zone, vizibilitatea scade sub 50 de metri, potrivit Centrului INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Poliției Române.

Pe arterele rutiere din cele șase județe, vizibilitatea este redusă la mai puțin de 200 de metri, iar izolat coboară sub 50 de metri. Poliția a transmis  nu a semnalat accidente care să impună oprirea circulației pe autostrăzi sau pe drumurile naționale.

Recomandările poliției pentru șoferi, pe timp de ceață

ceață

Sursa foto: dreamstime.com

În condiții de vizibilitate redusă, conducătorii auto trebuie să folosească în mod corespunzător luminile mașinii și să adapteze viteza la condițiile de drum și de trafic.

Polițiștii recomandă și creșterea distanței de siguranță față de vehiculul din față, precum și evitarea depășirilor riscante.

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Pe autostrăzi, șoferii nu trebuie să oprească nejustificat pe benzile de circulație sau pe banda de urgență.

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