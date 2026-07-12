Codul Rutier. Pragurile de viteză la care rămâi fără permis în 2026

Codul Rutier stabilește clar pragurile de viteză care atrag amenzi și suspendarea permisului de conducere. Deși circulă frecvent ideea că un șofer poate rămâne fără permis pentru o depășire de doar 1 km/h, legislația arată că situația este diferită. Totodată, regulile prevăzute în Cod, privind reducerea perioadei de suspendare au devenit mai stricte.

Mulți șoferi se întreabă dacă o depășire cu doar 1 km/h peste limita legală poate duce la suspendarea permisului. Potrivit legislației rutiere, răspunsul este negativ.

Prima clasă de sancțiuni se aplică doar atunci când aparatul radar înregistrează o viteză cu cel puțin 10 km/h peste limita admisă pe sectorul respectiv de drum. O depășire cuprinsă între 1 și 5 km/h nu atrage amendă și nici puncte de penalizare.

Confuzia apare însă în apropierea pragului de suspendare. De exemplu, într-o localitate unde limita legală este de 50 km/h, permisul este reținut dacă radarul înregistrează 101 km/h. Astfel, diferența dintre 100 și 101 km/h înseamnă trecerea de la o sancțiune contravențională la suspendarea dreptului de a conduce. În acest context, un singur kilometru pe oră poate avea consecințe importante, însă doar atunci când șoferul se află deja la limita prevăzută de lege.

Sistemul de sancțiuni prevăzut de Codul Rutier aplică măsuri progresive în funcție de gravitatea depășirii vitezei. Suspendarea permisului intervine atunci când limita legală este depășită cu mai mult de 50 km/h.

În localități, unde limita generală este de 50 km/h, permisul este suspendat pentru 90 de zile dacă șoferul este înregistrat cu o viteză între 101 și 120 km/h. Dacă viteza depășește 121 km/h, adică este cu peste 70 km/h peste limita admisă, perioada de suspendare crește la 120 de zile.

Pe drumurile naționale și europene, unde limita pentru autoturisme este de 100 km/h, suspendarea pentru 90 de zile se aplică de la 151 km/h. Pe drumurile expres, unde limita este de 120 km/h, permisul se suspendă începând cu viteza de 171 km/h. În cazul autostrăzilor, unde limita maximă este de 130 km/h, măsura suspendării intervine de la 181 km/h.

Pentru șoferii începători, care au mai puțin de un an de experiență, limitele maxime de viteză din afara localităților sunt reduse cu 20 km/h, iar toate pragurile de sancționare se calculează în funcție de aceste limite.

Șoferii care doresc să obțină reducerea perioadei de suspendare trebuie să respecte reguli suplimentare.

Dacă în trecut era necesară doar dovada achitării amenzii pentru contravenția care a dus la suspendarea permisului, procedura este acum mai strictă. La depunerea cererii pentru reducerea perioadei de suspendare și susținerea testului de verificare a cunoașterii regulilor de circulație, solicitantul trebuie să prezinte și un certificat de atestare fiscală.

Documentul trebuie să arate că toate amenzile de circulație restante au fost achitate, nu doar cea care a generat suspendarea permisului. În cazul în care există sancțiuni neachitate, inclusiv pentru parcări neregulamentare, lipsa rovinietei sau utilizarea telefonului mobil la volan, cererea pentru reducerea perioadei de suspendare este respinsă, iar șoferul va executa integral perioada stabilită inițial.