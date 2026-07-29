Fumatul la volan este un obicei întâlnit frecvent în trafic, însă mulți șoferi se întreabă dacă pot primi amendă pentru că aprind o țigară în timp ce conduc. În România, răspunsul este clar: simplul fapt că un conducător auto fumează în propria mașină nu reprezintă o contravenție prevăzută distinct de Codul rutier.

OUG nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice nu conține un articol care să interzică în mod expres fumatul la volan și nici nu stabilește o amendă aplicată automat pentru șoferul care are o țigară aprinsă în timpul deplasării.

Prin urmare, un polițist nu poate sancționa un conducător auto doar pentru că fumează, dacă acesta respectă toate regulile de circulație și conduce în condiții de siguranță.

Totuși, țigara poate fi implicată indirect într-o abatere. De exemplu, dacă șoferul își pierde atenția în timp ce caută bricheta, aprinde țigara, scutură cenușa sau încearcă să recupereze un obiect căzut în mașină, iar din această cauză încalcă o regulă de circulație, sancțiunea va fi aplicată pentru abaterea constatată, nu pentru fumat.

Astfel, un conducător auto poate fi amendat dacă nu păstrează controlul asupra vehiculului, schimbă direcția de mers fără să se asigure, pătrunde pe o altă bandă în mod periculos sau provoacă un accident.

Într-un asemenea caz, țigara poate fi considerată o posibilă cauză a neatenției, însă nu reprezintă, prin ea însăși, fapta sancționată.

Există și situații în care se aplică alte reguli. Fumatul poate fi interzis în anumite vehicule folosite ca loc de muncă sau în mijloacele de transport public, în baza legislației privind prevenirea și combaterea efectelor consumului produselor din tutun. Aceste interdicții nu provin însă din Codul rutier.

De asemenea, șoferii trebuie să evite aruncarea chiștoacelor, cenușii sau a altor obiecte pe carosabil. O astfel de faptă poate fi sancționată în funcție de împrejurări și de legislația aplicabilă.

Concluzia este că, în România, nu există o „amendă pentru fumatul la volan” aplicată automat. Un șofer poate fi sancționat doar dacă, în timp ce fumează, comite o abatere prevăzută de lege sau încalcă alte norme aplicabile. Pentru siguranță, este recomandat ca aprinderea ori manipularea țigării să fie făcută după oprirea mașinii într-un loc permis.