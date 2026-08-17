Politica

CCR decide soarta Legii integrității, după sesizări de la Nicușor Dan și parlamentari

Comentează știrea
CCR decide soarta Legii integrității, după sesizări de la Nicușor Dan și parlamentariCCR. Sursa foto: INQUAM/Octav Ganea
Google News Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google News Urmărește-ne pe Google News
Din cuprinsul articolului

Curtea Constituțională a României (CCR) este așteptată să se pronunțe luni asupra sesizărilor formulate împotriva noii Legi a integrității. Actul normativ a fost atacat atât de președintele Nicușor Dan, cât și de 27 de senatori USR și PNL, principalele obiecții vizând două amendamente adoptate în Parlament.

CCR are de decis asupra retroactivității

Una dintre prevederile contestate se referă la aleșii locali aflați în funcție, în cazul cărora incompatibilitatea sau conflictul de interese a fost stabilit definitiv înainte de intrarea în vigoare a noii legi. Textul prevede pierderea mandatului în termen de 30 de zile, măsură considerată de contestatari o aplicare retroactivă a legii.

USR și PNL susțin că o astfel de sancțiune ar încălca articolul 15 din Constituție, potrivit căruia legea produce efecte pentru viitor, cu excepția situațiilor prevăzute în materie penală sau contravențională. Printre cei vizați de această prevedere se află primarul Timișoarei, Dominic Fritz, care are o decizie definitivă de incompatibilitate.

Declarațiile de avere ale partenerilor, contestate

A doua controversă privește obligația de declarare a averii și intereselor pentru soții, soțiile sau partenerii de viață ai demnitarilor, atunci când între aceștia există „relații asemănătoare acelora dintre soți”. Președintele Nicușor Dan consideră că formularea nu stabilește criterii suficient de clare pentru a determina momentul în care o relație devine relevantă juridic.

Mirabela Grădinaru

Mirabela Grădinaru. Sursa foto: Facebook

Șeful statului a contestat și faptul că persoane care nu ocupă funcții publice ar putea ajunge să aibă informații despre averea lor publicate în baza acestei obligații. În acest context este menționată și partenera sa, Mirabela Grădinaru, care își făcuse publice declarațiile înainte de adoptarea legii.

Decizia CCR, crucială pentru PNRR

Disputa are și o miză financiară importantă. Legea reprezintă un jalon din PNRR, iar autoritățile trebuie să finalizeze procedura până la 31 august. PSD susține că blocarea actului normativ poate pune în pericol 771 de milioane de euro din fondurile europene. Contestatarii afirmă însă că adoptarea unei legi neconstituționale ar putea afecta, la rândul său, îndeplinirea cerințelor europene.

Pronunțarea CCR are loc și pe fondul unor controverse privind o întâlnire neanunțată oficial între premierul Ilie Bolojan și președinta Curții, Simina Tănăsescu. Aceasta a negat categoric că ar fi fost discutate dosare aflate pe rolul CCR. În schimb, mai multe structuri ale sistemului judiciar au cerut clarificări și au criticat lipsa de transparență.

Stiri calde

10:49 - Republica Moldova, rol crucial în planurile lui Putin. Cum vrea Kremlinul să distrugă NATO și UE

10:38 - Admiterea la liceu se schimbă din 2027. Ce probe noi pot susține elevii

10:29 - WSJ: Iranul a folosit acordul de pace cu SUA pentru a pregăti o confruntare militară majoră

10:22 - Trei capodopere de Renoir, Cézanne și Matisse, recuperate. Nouă suspecți, din Republica Moldova

10:10 - Schimbare majoră la WhatsApp și Facebook. Ce este Scam Alert

10:03 - Doi copii ucraineni, atacați pe stradă în Polonia. Consulatul denunță un posibil caz de xenofobie

HAI România!

Sufrageria lui Bolojan

Sufrageria lui Bolojan

Filmele românești fac din nou bani, dar nu aduc publicul de altădată. Diferența uriașă din cinematografe

Filmele românești fac din nou bani, dar nu aduc publicul de altădată. Diferența uriașă din cinematografe

Rusia mută războiul în Europa

Rusia mută războiul în Europa

Proiecte speciale