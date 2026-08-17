Curtea Constituțională a României (CCR) este așteptată să se pronunțe luni asupra sesizărilor formulate împotriva noii Legi a integrității. Actul normativ a fost atacat atât de președintele Nicușor Dan, cât și de 27 de senatori USR și PNL, principalele obiecții vizând două amendamente adoptate în Parlament.

Una dintre prevederile contestate se referă la aleșii locali aflați în funcție, în cazul cărora incompatibilitatea sau conflictul de interese a fost stabilit definitiv înainte de intrarea în vigoare a noii legi. Textul prevede pierderea mandatului în termen de 30 de zile, măsură considerată de contestatari o aplicare retroactivă a legii.

USR și PNL susțin că o astfel de sancțiune ar încălca articolul 15 din Constituție, potrivit căruia legea produce efecte pentru viitor, cu excepția situațiilor prevăzute în materie penală sau contravențională. Printre cei vizați de această prevedere se află primarul Timișoarei, Dominic Fritz, care are o decizie definitivă de incompatibilitate.

A doua controversă privește obligația de declarare a averii și intereselor pentru soții, soțiile sau partenerii de viață ai demnitarilor, atunci când între aceștia există „relații asemănătoare acelora dintre soți”. Președintele Nicușor Dan consideră că formularea nu stabilește criterii suficient de clare pentru a determina momentul în care o relație devine relevantă juridic.

Șeful statului a contestat și faptul că persoane care nu ocupă funcții publice ar putea ajunge să aibă informații despre averea lor publicate în baza acestei obligații. În acest context este menționată și partenera sa, Mirabela Grădinaru, care își făcuse publice declarațiile înainte de adoptarea legii.

Disputa are și o miză financiară importantă. Legea reprezintă un jalon din PNRR, iar autoritățile trebuie să finalizeze procedura până la 31 august. PSD susține că blocarea actului normativ poate pune în pericol 771 de milioane de euro din fondurile europene. Contestatarii afirmă însă că adoptarea unei legi neconstituționale ar putea afecta, la rândul său, îndeplinirea cerințelor europene.

Pronunțarea CCR are loc și pe fondul unor controverse privind o întâlnire neanunțată oficial între premierul Ilie Bolojan și președinta Curții, Simina Tănăsescu. Aceasta a negat categoric că ar fi fost discutate dosare aflate pe rolul CCR. În schimb, mai multe structuri ale sistemului judiciar au cerut clarificări și au criticat lipsa de transparență.