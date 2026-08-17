Televiziunea rămâne principala sursă de informare în care românii au încredere, inclusiv în rândul persoanelor cu studii superioare, în timp ce Facebook este în continuare mai utilizat decât TikTok în rândul publicului general. Datele apar într-un sondaj de opinie realizat la comanda Expert Forum (EFOR) de Agenția de Rating Politic (ARP).

Potrivit cercetării, televiziunea continuă să fie sursa dominantă de informare în topul încrederii, inclusiv în rândul persoanelor cu studii superioare.

„Televiziunea rămâne sursa dominantă de informare în topul încrederii, inclusiv în rândul persoanelor cu studii superioare, în ciuda opiniei curente că şi-ar fi pierdut relevanţa. E posibil ca o parte din acest consum de televiziune să fie indirect, prin conţinut TV preluat şi redistribuit pe reţelele sociale”, arată Expert Forum.

Cercetarea arată diferențe și în funcție de profilul politic al respondenților. Publicul suveranist are un consum media mai puternic orientat către rețelele sociale și formatul audiovizual și mai puțin către presa online în format scris.

„Publicul suveranist are profilul de consum media cel mai puternic orientat către social media şi format audiovizual şi cel mai puţin către presa online în format scris”, transmite EFOR.

În cazul persoanelor nehotărâte și al non-votanților, sondajul indică o neîncredere mai mare în sursele de informare, fără o preferință clară pentru un anumit tip de media.

„Nehotărâţii şi non-votanţii se disting prin neîncredere în orice sursă, mai degrabă decât prin preferinţa pentru un anumit tip de media. Pentru ei, a nu crede în nimic pare să fie o formă de înţelepciune sau realism”, indică Expert Forum.

Conform cercetării, publicul partidelor tradiționale are mai multă încredere în televiziune și în presa online, iar încrederea în aceste surse crește odată cu nivelul de educație.

În cazul votanților AUR, situația este diferită. Aceștia acordă o importanță mai mare rețelelor sociale și familiei ca surse de informare.

„La polul opus, publicul AUR are mai multă încredere în reţelele sociale şi familie, profil întâlnit şi la persoanele cu educaţie sub nivelul liceal. În acelaşi timp, o proporţie importantă a votanţilor AUR declară că nu are nicio sursă de informare în care să aibă încredere”, transmite EFOR.

Sondajul evidențiază și diferențele dintre principalele platforme de social media, Facebook și TikTok.

Potrivit EFOR, „o mare” deosebire între cele două platforme este modul în care acestea contribuie la distribuirea și promovarea conținutului.

„Facebook e bun la mobilizarea comunităţilor, iar TikTok e bun la generarea rapidă de vizibilitate, emoţie şi la penetrarea în bule noi”, arată realizatorii cercetării.

Pentru publicul general, Facebook rămâne mai utilizat decât TikTok, în ciuda creșterii vizibilității și influenței politice a platformei TikTok.

Sondajul arată că rețelele sociale și familia au o importanță mai mare ca surse de informare în rândul tinerilor, în special al celor cu vârsta sub 39 de ani, precum și în cazul persoanelor din mediul rural: „Reţelele sociale şi familia au o importanţă mai mare ca surse de informare pentru tineri, în special pentru cei sub 39 de ani şi pentru persoanele din mediul rural. Ca atare, profilul de consum media al tinerilor e mai apropiat de cel al publicului suveranist decât de profilul consumatorilor de media tradiţionale”.

În ceea ce privește TikTok, platforma este utilizată cel mai mult de votanții AUR, de persoanele cu un nivel mai scăzut de educație și de cele din mediul rural.

„TikTok e folosit cel mai mult de votanţii AUR, de persoanele cu educaţie scăzută şi de cele din mediul rural. Şi din această perspectivă, profilul tinerilor e apropiat de aceste categorii cu înclinaţii suveraniste. Apropierea dintre profilul media al tinerilor şi cel al publicului suveranist poate indica o înclinaţie comună de frondă anti-sistem, chiar dacă motivaţiile celor două categorii diferă”, mai arată sondajul.

Sondajul a fost realizat la comanda Expert Forum în cadrul barometrului Poll/Int al Agenției de Rating Politic, în perioada 30 iunie - 3 iulie 2026.

Cercetarea a fost realizată pe baza a 1.174 de interviuri, în rândul populației cu vârsta de peste 18 ani, reprezentativă pentru România.

Metoda utilizată a fost cea de panel online, opt-in, cu ponderare two-phase weighting, pe variabilele vârstă, sex, educație, mediu de rezidență, regiune, utilizare a internetului și vot anterior, conform datelor oficiale ale Institutului Național de Statistică (INS) și Autorității Electorale Permanente (AEP).

Eroarea statistică a sondajului este de 2,8%.