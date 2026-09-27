Calendar Ortodox, 27 septembrie. Sfântul Ierarh Martir Antim Ivireanul, Mitropolitul Țării Românești

Calendar Ortodox, 27 septembrie. Biserica Ortodoxă îl prăznuiește astăzi, 27 septembrie, pe Sfântul Martir Antim Ivireanul, Mitropolitul Țării Românești. El a fost adus în teritoriul românesc de domnitorul Constantin Brâncoveanu. A fost cel care a înființat prima bibliotecă publică în Bucureștiul de astăzi, în secolul XVIII.

Calendar creștin ortodox, 27 septembrie. Creștinii ortodocși îl prăznuiesc astăzi pe Sfântul Ierarh Martir Antim Ivireanul, Mitropolitul Țării Românești. El s-a născut în anul 1650.

A fost de neam georgian (ivirean) sau caucazian. După ieșirea din robia turcă, a învățat caligrafia, pictura, sculptura și limbile greacă, arabă, turcă. În anul 1690 a fost adus în Țara Românească de către domnitorul Constantin Brâncoveanu, unde a învățat și româna și slavona.

A ajuns conducătorul tipografiei de la București în 1691. Mai târziu, în 1696 este numit egumen al Mânăstirii Snagov. Aici va întemeia o nouă tipografie. În anul 1705, este ales episcop al Râmnicului, iar în 1708 devine mitropolit al Țării Românești.

A tipărit 30 de cărți în limba greacă, 22 în română, una în slavonă, șase slavo-romane, două greco-arabe, una greco-romană și una greco-slavo-romană. În total 63 de cărți. Ele au fost tipărite la București, Snagov, Râmnic și Târgoviște.

Mai târziu a fost acuzat că ar fi avut legături cu austriecii și ar fi complotat împotriva lui Nicolae Mavrocordat.

Patriarhul ecumenic l-a caterisit și a fost condamnat la exil în Muntele Sinai. Turcii care îl duceau spre locul exilului l-au ucis pe drum, iar trupul său a fost aruncat în râul Tungia, un afluent al Mariței, lângă Adrianopol, potrivit calendarortodox.ro.

„Sfinte al lui Dumnezeu, Ierarh şi Martir, Părinte Antime, care, trăind pe pamânt toate neputinţele şi ispitele, cu darul lui Dumnezeu le-ai biruit; roagă-te neîncetat şi pentru noi nevrednicii, neputincioşii şi păcătoşii, ca să primim îndelungă răbdare, dreaptă socotinţă, dragoste nefăţarnică şi lucrătoare, credinţă neclintită şi drept slăvitoare, nădejde tare, statornicie în toate încercările şi neclintită mărturisire a credinţei ortodoxe.

Te rugăm, smeriţi, Sfinte Ierarhe Părinte Antime, cere-I Mântuitorului Hristos la tronul căruia ai aflat sfântă îndrăzneală ca să trimită şi asupra noastră darul sfinţeniei, întărindu-ne în gând, în cuvânt şi în virtuţi, spre slava veşnică a numelui tău cel sfânt.

Să ne ajute a sluji pe aproapele nostru în toată vremea, spre mântuirea sufletelor noastre, cu puterea, cu lucrarea şi cu harul Prea Sfintei şi de viaţă făcătoarei Treimi; Tatăl, Fiul şi Sfântul Duh, acum şi pururea şi în veacul vecilor.

Amin!”