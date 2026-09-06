Europarlamentarul Gheorghe Piperea a vorbit despre ultimul caz de corupție din Ucraina, în care este implicat un oficial al Parchetului General. Reamintim că Biroul Național Anticorupție al Ucrainei (NABU) și Parchetul Specializat Anticorupție (SAPO) au anunțat o operațiune împotriva unei organizații despre care anchetatorii susțin că ar fi protejat o rețea de call-center-uri frauduloase și ar fi spălat bani. Un oficial al Parchetului General, Serhii Kropyva, a fost reținut în acest caz.

Piperea susține că ancheta vizează rețele prin care ar fi fost colectați bani destinați războiului și ajutorării victimelor și afirmă că o parte din aceste fonduri ar fi fost deturnată și spălată.

„Zilele astea se derulează în Ucraina un nou caz de corupție, care implică procurorul general. Dacă nu ar fi dramatic, căci este vorba de bani destinați războiului și ajutorării victimelor, ar fi caraghios: ar fi ca pe vremea când Zelenski era actor și făcea bășcălie la tv de cazurile de corupție”, a scris Gheorghe Piperea pe Facebook.

Europarlamentarul afirmă că în Ucraina funcționează rețele de call-center-uri prin care ar fi colectați și direcționați bani pentru necesitățile războiului și pentru ajutorarea victimelor:

„Sunt rețele întregi de call center-uri în Ucraina menite a colecta și canaliza bani pentru necesitățile războiului sau pentru ajutorarea victimelor. Mare parte din acești bani sunt deturnați și spălați prin tranzacții imobiliare cu cash, bijuterii, cazinou-uri etc. Multe astfel de call center-uri sunt escrocherii”.

În cazul aflat acum în atenția autorităților ucrainene, NABU și SAPO au anunțat că investighează o organizație despre care susțin că ar fi protejat o rețea de call-center-uri frauduloase și ar fi fost implicată în spălarea unor active. Autoritățile au anunțat că investigația continuă pentru identificarea celorlalți membri ai organizației.

Piperea susține că aceste rețele ar fi fost protejate de oficiali și că aceștia ar fi primit o parte din banii colectați.

Aceste rețele sunt protejate de oficiali, care comisionează substanțial colectele. Sunt grupuri infracționale mafiotice constituite după principiul «mâna întinsă care nu spune nicio poveste, nu primește niciun ban: fiți profesioniști, ce dracu’» și având la vârf oameni ai puterii lui Zelensky sau chiar din cercul restrâns al acestuia, afirmă europarlamentarul.

Potrivit informațiilor publicate de Ukrainska Pravda, NABU și SAPO au anunțat că operațiunea vizează o organizație condusă de un oficial al Parchetului General, implicată, potrivit anchetatorilor, în protejarea unei rețele de call-center-uri frauduloase și în spălarea unor active.

Gheorghe Piperea îl indică pe Serghei Kropiva drept „capul unei astfel de rețele” și afirmă că acesta a fost arestat.

„Un înalt funcționar din Parchetul General este indicat drept capul unei astfel de rețele, fiind arestat ieri: Serghei Kropiva. Au fost identificați, pentru moment, 700 de mii de euro, sume care înseamnă o mică parte din ceea ce i se cuvenea cu titlu de taxă de protecție «Cancelarului», adică lui Serghei”, a scris Piperea.

Potrivit informațiilor publice despre operațiune, Serhii Kropyva, oficial al Parchetului General, a fost reținut în cadrul anchetei. Sursele citate de Ukrainska Pravda l-au identificat drept adjunct al Departamentului de Cooperare Juridică Internațională al instituției. NABU a anunțat că investigația urmărește o organizație criminală și că anchetatorii au identificat până acum cinci membri.

Europarlamentarul susține că operațiunile ar fi fost derulate chiar din biroul procurorului general și afirmă că în interceptări apare o referire la „Șeful”.

„Ironia cruntă este că operațiunile se derulau și protecția se exercita din biroul procurorului general. În conversațiile interceptate se vorbește de Șeful, adică de procurorul general”, susține Piperea.

El precizează însă în propriul mesaj că acuzațiile nu se extind, deocamdată, asupra procurorului general.

„Acuzațiile, deocamdată, nu se extind asupra procurorului general (și, evident, nici asupra lui Zelenski), dar aprigul procuror general e dat dispărut. A fugit, ca și predecesorul său…”, afirmă Piperea.

În informațiile publicate despre anchetă, NABU și SAPO au anunțat acțiuni investigative la sediul Parchetului General. Ukrainska Pravda a relatat, citând surse, că au fost efectuate acțiuni și la spații asociate procurorului general Ruslan Kravchenko și adjunctei sale, Mariia Vdovychenko. Parchetul General a declarat că va coopera cu autoritățile anticorupție și că va suspenda angajatul a cărui posibilă implicare este investigată.

Ruslan Kravchenko ocupă funcția de procuror general al Ucrainei din iunie 2025. El a fost propus de președintele Volodîmîr Zelenski pentru această funcție, iar Parlamentul ucrainean și-a dat acordul la 17 iunie 2025. Pe 21 iunie, Zelenski a semnat decretul de numire.

Înainte de numirea în funcția de procuror general, Kravchenko a condus Serviciul Fiscal de Stat al Ucrainei, iar anterior a fost șeful administrației militare a regiunii Kiev.

Piperea afirmă că numirea lui Kravchenko a fost făcută de Zelenski și contestă modul în care funcționează sistemul de numire și control al procurorului general.

„Este șeful instituției care ar trebui să coordoneze urmărirea penală, inclusiv în cazuri de corupție. Este numit politic, fără proceduri de selecție, direct de Zelensky”, susține europarlamentarul.

Procedural, numirea lui Kravchenko a presupus însă atât propunerea președintelui, cât și aprobarea Parlamentului ucrainean. La votul din 17 iunie 2025, 273 de deputați au susținut numirea sa, iar decretul prezidențial a fost emis ulterior, pe 21 iunie.

Piperea face referire și la o modificare legislativă din 2025 privind structurile anticorupție din Ucraina:

„E bine să ne reamintim că anul trecut Zelensky a emis o lege care punea sub controlul direct al procurorului general (numit de el) întreaga structură anti-corupție. Legea a fost retrasă la protestele populației, dar nimeni nu își imaginează că Zelensky nu controlează, prin procurorul general, exact așa cum vrea, întreaga structură anti-corupție”.

Europarlamentarul mai susține că anchetele anticorupție făcute publice reprezintă doar acele investigații pe care președintele ucrainean ar dori să le facă publice:

„Anchetele pe care le vedem făcute publice sunt doar ceea ce Zelensky vrea să vedem, ca să ne mințim singuri că Ucraina chiar luptă contra corupției”.

El adaugă că, în opinia sa, Zelenski ar folosi uneori aceste structuri și pentru eliminarea unor foști adversari.

În mesajul său, Gheorghe Piperea face referire și la Operațiunea Midas, ancheta anticorupție care a vizat un presupus mecanism de corupție din sectorul energetic ucrainean.

„Operațiunea Midas, de anul trecut, unde s-a vorbit de circa 100 de milioane de dolari deturnați din Energoatom, implicând apropiați ai lui Zelensky precum Timur Mindich, care a fugit, și Andriy Yermak, acuzat ulterior de spălare de bani, a fost un bun prilej pentru reclamă și pentru debarasarea de foști aliați, deveniți competitori ai lui Zelensky”, scrie Piperea.

Investigația Midas a fost anunțată de NABU și SAPO în noiembrie 2025. Potrivit anchetatorilor, organizația investigată ar fi obținut plăți ilegale de la contractori ai companiei energetice de stat Energoatom, în valoare de 10-15% din valoarea contractelor, iar aproximativ 100 de milioane de dolari ar fi trecut printr-un mecanism de spălare a banilor.

În cazul Midas, Timur Mindich a fost indicat de anchetatori drept unul dintre organizatorii presupusei organizații criminale, iar Andrii Yermak, fost șef al Administrației Prezidențiale, a fost ulterior vizat în dosar. Dosarul este în continuare în faza de urmărire penală.

Piperea afirmă că în cadrul acelei operațiuni au fost găsiți „saci cu bani și obiecte de lux (inclusiv toalete aurite)”.

În continuarea mesajului, europarlamentarul face o afirmație mai amplă referitoare la circulația banilor cash către Ucraina.

„Nimeni nu se îndoiește că aisbergul este mult mai mare. Zeci de miliarde cash circulă cu tonele dinspre băncile din UE (în special, Austria), prin Ungaria și România, cu avionul cargo, cu camionul sau cu geanta particulară, către Ucraina”, susține Piperea.

El afirmă că, în opinia sa, proveniența și destinația acestor sume nu sunt verificate suficient.

„Nimeni nu verifică nici proveniența, nici destinația acelor bani cash, motiv pentru care suntem obligați să presupunem că miliardele se regăsesc în cămările cu șobolani ucrainene sau în conturi, spălate și plăcut uscate”, mai scrie Piperea.

În finalul mesajului, Gheorghe Piperea critică modul în care este exercitată puterea în Ucraina și afirmă că aceasta s-ar fi concentrat excesiv în jurul lui Volodîmîr Zelenski.

„Sub Zelenski (al cărui mandat a expirat de mai mult de 2 ani) puterea s-a concentrat excesiv, loialitatea contează mai mult decât integritatea, iar anchetele independente sunt tolerate doar până când lovesc prea aproape de Zelensky. Acesta este un sistem clientelar, iar nu o democrație funcțională”, afirmă europarlamentarul.

Piperea susține că situația din Ucraina afectează inclusiv argumentul pentru finanțarea occidentală.

„Corupția la vârf slăbește argumentul pentru banii occidentali, indiferent cine îi cere”, scrie el.

În încheiere, europarlamentarul afirmă că, în opinia sa, informațiile prezentate în cazul actual indică existența unor probleme la nivelul unei instituții-cheie și pune în discuție responsabilitatea conducerii: „Faptele arată o instituție-cheie infiltrată și un președinte care a numit oamenii și a încercat să slăbească controlul independent asupra lor”.

El încheie mesajul referindu-se la fondurile occidentale acordate Ucrainei: „Iar noi nu știm nici acum câți bani pompăm în acest regim mafiot. Inteligenții care ne conduc au decis că e secret de stat”.