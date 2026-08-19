Autoritățile anticorupție din Ucraina au declanșat o operațiune de amploare împotriva unei presupuse organizații criminale care ar fi fost coordonată de un parlamentar aflat în funcție și de un fost deputat. Biroul Național Anticorupție al Ucrainei (NABU) și Procuratura Specializată Anticorupție (SAP) verifică, de asemenea, dacă în activitatea grupării ar fi fost implicați funcționari de rang înalt din cadrul Oficiului Președintelui și alte persoane, potrivit Kyiv Independent.

Anchetatorii efectuează în prezent mai multe acțiuni procedurale în cadrul dosarului. Potrivit informațiilor transmise de NABU și SAP, investigația urmărește să stabilească inclusiv rolul pe care deputatul în funcție și fostul parlamentar l-ar fi avut în coordonarea presupusei organizații.

Autoritățile ucrainene nu au dezvăluit deocamdată identitatea persoanelor investigate și nici nu au oferit detalii complete despre presupusele fapte cercetate. Verificările continuă, iar anchetatorii încearcă să stabilească amploarea rețelei și eventualele legături ale acesteia cu persoane aflate în poziții importante în administrația ucraineană.

Operațiunea se desfășoară într-un context în care NABU și SAP investighează mai multe dosare importante privind presupuse acte de corupție, deturnare de fonduri și scheme ilegale care ar fi implicat funcționari publici și oameni de afaceri.

Într-un caz recent, un reprezentant al Forțelor Armate ale Ucrainei și presupusii săi complici sunt acuzați că ar fi solicitat 2,2 milioane de dolari de la un dezvoltator imobiliar.

Banii ar fi fost ceruți în schimbul facilitării construirii unui complex rezidențial pe terenul unui fost oraș militar din Liov. Anchetatorii au documentat plata unei tranșe de 2 milioane de dolari în numerar, iar persoanele implicate au fost puse sub acuzație.

Un alt dosar vizează o presupusă rețea de corupție care ar fi deturnat și ulterior spălat peste 37 de milioane de grivne provenite din donații și ajutoare destinate Ucrainei după declanșarea invaziei ruse la scară largă. Potrivit anchetatorilor, schema ar fi fost coordonată de un fost secretar de stat din Ministerul Afacerilor Externe. În acest caz, patru persoane au fost inculpate.

NABU și SAP au investigat și o posibilă fraudă în cadrul Gărzii Naționale, unde prejudiciul estimat depășește 150 de milioane de grivne. Potrivit anchetatorilor, oficiali ai instituției și oameni de afaceri ar fi cumpărat un depozit și l-ar fi revândut ulterior Gărzii Naționale la un preț artificial majorat. Supraprețul rezultat în urma tranzacției ar fi depășit 143 de milioane de grivne.

Într-un dosar separat, anchetatorii susțin că alte peste 7 milioane de grivne ar fi fost însușite prin achiziții de centrale solare și anvelope. Opt persoane sunt vizate în această anchetă.

Potrivit autorităților, o parte din banii obținuți prin presupusele scheme ar fi fost folosiți pentru achiziționarea unor bunuri de valoare, inclusiv mașini de lux, apartamente și terenuri.