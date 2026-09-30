Înainte să dai apartamentul în chirie, pune aceste lucruri la punct

Închirierea unui apartament poate deveni complicată atunci când apar întârzieri la plata chiriei, facturi neachitate, deteriorarea locuinței sau neînțelegeri privind modul în care este folosită proprietatea. Pentru proprietar, multe dintre aceste situații pot fi prevenite încă dinainte ca chiriașul să primească cheile.

Câteva măsuri simple, de la stabilirea clară a condițiilor de închiriere până la fotografierea locuinței și întocmirea unui inventar, pot oferi proprietarului dovezi clare în cazul unei dispute. La fel de important este ca drepturile și obligațiile ambelor părți să fie stabilite în scris, astfel încât regulile să fie cunoscute încă de la început.

Primul pas este un contract de închiriere cât mai clar. Documentul trebuie să precizeze locuința care face obiectul contractului, valoarea chiriei, modalitatea și termenul de plată, durata închirierii, precum și obligațiile proprietarului și ale chiriașului.

Legea locuinței prevede și alte elemente care trebuie avute în vedere, printre care inventarul obiectelor și instalațiilor existente în locuință și regulile privind folosirea spațiului.

Pentru proprietar, este util ca în contract să fie clarificate și situațiile care pot genera ulterior conflicte: subînchirierea, modificările aduse locuinței, animalele de companie, fumatul sau responsabilitatea pentru anumite reparații.

O regulă importantă este ca aceste condiții să fie stabilite înainte de predarea apartamentului, nu după apariția unei probleme.

Starea locuinței la începutul chiriei poate deveni un subiect de dispută la finalul contractului. Din acest motiv, proprietarul poate documenta apartamentul înainte ca acesta să fie ocupat.

Fotografiile pot surprinde camerele, mobilierul, electrocasnicele, pereții, podelele, obiectele sanitare și eventualele defecte deja existente. Este util ca imaginile să fie păstrate împreună cu procesul-verbal de predare-primire.

Astfel, dacă la finalul contractului apar deteriorări, există un punct de comparație între starea locuinței la începutul și la sfârșitul perioadei de închiriere.

Chiriașul are, la rândul său, obligația de a folosi locuința cu grijă și de a o restitui în condițiile prevăzute de lege și de contract.

Un alt document important este inventarul. Acesta poate include mobilierul, electrocasnicele și celelalte bunuri lăsate în apartament.

Pentru fiecare obiect pot fi menționate, atunci când este relevant, starea în care se află și eventualele defecte existente. Procesul-verbal poate consemna și numărul de chei predate, indexul contoarelor și alte elemente care pot fi verificate ulterior.

Cu cât situația apartamentului este documentată mai precis la începutul chiriei, cu atât este mai ușor de stabilit ce s-a schimbat pe parcurs.

Proprietarul poate solicita o garanție, însă condițiile acesteia ar trebui prevăzute clar în contract. Documentul poate stabili suma achitată, situațiile în care poate fi reținută și modul în care se face restituirea.

Garanția poate avea relevanță atunci când există obligații neachitate sau prejudicii care trebuie recuperate, însă proprietarul trebuie să poată justifica eventualele sume reținute.

În același timp, nu orice problemă apărută în apartament poate fi transferată automat în sarcina chiriașului. Obligațiile proprietarului și cele ale chiriașului sunt stabilite atât prin contract, cât și prin legislația aplicabilă.

Unul dintre lucrurile pe care proprietarul ar trebui să le clarifice este dacă îi permite chiriașului să subînchirieze locuința sau să facă modificări în apartament.

Legea locuinței prevede că subînchirierea, modificarea sau îmbunătățirea locuinței se poate face cu acordul prealabil scris al proprietarului și în condițiile stabilite de acesta, dacă operațiunea nu este interzisă prin contractul principal.

Prin urmare, proprietarul poate stabili de la început ce intervenții sunt permise și care necesită acordul său scris. Această regulă poate evita situațiile în care apartamentul este modificat fără știrea proprietarului.

O altă măsură practică este păstrarea dovezilor privind plata chiriei și a cheltuielilor. Plata prin transfer bancar oferă, de exemplu, o evidență clară a sumelor achitate și a datei la care au fost transferate.

În cazul în care apar întârzieri, proprietarul ar trebui să păstreze comunicările cu chiriașul și documentele care demonstrează situația. Acestea pot deveni importante dacă disputa nu poate fi rezolvată pe cale amiabilă.

Din 2025, proprietarii care obțin venituri din cedarea folosinței bunurilor din patrimoniul personal trebuie să înregistreze contractul de locațiune și modificările acestuia la organul fiscal competent, în termenul prevăzut de legislația fiscală.

Legislația stabilește și situațiile în care proprietarul poate solicita încetarea raportului de închiriere. Printre cazurile prevăzute de Legea locuinței se află neplata chiriei timp de cel puțin trei luni consecutive, producerea unor stricăciuni importante locuinței, comportamentul care face imposibilă conviețuirea sau nerespectarea clauzelor contractuale.

În astfel de situații, proprietarul trebuie să urmeze procedura legală. Schimbarea yalei, scoaterea bunurilor chiriașului din locuință sau evacuarea acestuia fără respectarea procedurii nu reprezintă o soluție care să înlocuiască demersurile legale.

De aceea, contractul, procesul-verbal, inventarul, fotografiile și dovezile de plată trebuie păstrate pe durata întregii perioade de închiriere.

O parte dintre probleme pot fi prevenite și înainte de semnarea contractului. Proprietarul poate discuta cu persoana interesată despre durata estimată a chiriei, numărul persoanelor care vor locui în apartament și modul în care va fi folosită locuința.

Este important ca informațiile oferite de viitorul chiriaș să fie corelate cu ceea ce va fi consemnat ulterior în contract. Persoanele care urmează să locuiască în apartament ar trebui, de asemenea, să fie menționate corespunzător în documentele de închiriere.

Pentru proprietar, obiectivul nu este eliminarea tuturor riscurilor, lucru care nu poate fi garantat, ci reducerea situațiilor neclare și existența unor documente care să dovedească ceea ce s-a convenit.