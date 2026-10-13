Slăbirea leului în raport cu euro aduce costuri suplimentare pentru românii care își doresc să cumpere o locuință. Pe lângă evoluția prețurilor de pe piața imobiliară, cursul valutar influențează suma pe care cumpărătorii trebuie să o achite în moneda națională. Datele unei analize realizate de Imobiliare.ro arată că prețurile solicitate pentru apartamente au crescut în ultimul an în mai multe orașe din țară, iar Cluj-Napoca se menține în fruntea clasamentului, cu o medie de 3.316 euro pe metrul pătrat util.

Deși scumpirile înregistrate în ultimul an au fost sub rata inflației, deprecierea monedei naționale pune o presiune suplimentară asupra celor care își pregătesc bugetul pentru achiziția unei locuințe.

„Deprecierea leului în fața euro majorează costul achiziției în lei și poate afecta atât avansul necesar, cât și efortul financiar al celor care economisesc în moneda națională. Prin urmare, accesibilitatea rămâne la un nivel bun însă este afectată nu doar de dinamica prețurilor și a veniturilor, ci și de evoluția cursului de schimb și de costul finanțării”, a declarat Daniel Crainic, director de marketing al companiei.

Capitala se numără printre orașele în care prețurile solicitate pentru apartamente au avansat cel mai mult în ultimele 12 luni. Potrivit datelor analizate, creșterea a fost de aproape 9%.

În toamna anului trecut, un metru pătrat util era scos la vânzare la un preț mediu de 2.125 de euro. La sfârșitul lunii septembrie, valoarea ajunsese la 2.312 euro. Această evoluție a propulsat Bucureștiul pe locul al doilea în clasamentul celor mai scumpe piețe rezidențiale din țară, înaintea Brașovului, care a ocupat mult timp această poziție.

Timișoara a înregistrat, la rândul său, o creștere importantă a prețurilor. Media solicitată pentru apartamentele noi și vechi a urcat cu 8% într-un an, de la 1.833 la 1.984 de euro pe metrul pătrat util.

Locuințele noi au ajuns să fie listate la peste 2.200 de euro pe metrul pătrat util, după o creștere de 9% în 12 luni. În cazul apartamentelor din blocurile vechi, prețul mediu solicitat se situează la 1.940 de euro pe metrul pătrat util.

Creșterile de pe piața imobiliară s-au făcut simțite și în alte orașe importante. În Ploiești, prețurile solicitate pentru apartamente au urcat cu aproape 8% în ultimul an.

În Sibiu, media a crescut cu 7%, de la 1.894 la 2.034 de euro pe metrul pătrat util. O evoluție asemănătoare s-a înregistrat și la Iași, unde prețul mediu al apartamentelor a ajuns la 2.000 de euro pe metrul pătrat util.

Și în Constanța, cumpărătorii trebuie să ia în calcul prețuri mai mari decât în urmă cu un an. În septembrie 2025, apartamentele erau listate la o medie de 1.898 de euro pe metrul pătrat util. La sfârșitul lunii trecute, valoarea ajunsese la aproximativ 2.020 de euro, ceea ce înseamnă o creștere de 6%.

Cluj-Napoca își păstrează poziția de lider al pieței rezidențiale din România în privința prețurilor solicitate. Chiar dacă avansul anual a fost de aproximativ 5%, un metru pătrat util a ajuns să coste, în medie, 3.316 euro.

În celelalte orașe analizate, creșterile au fost mai moderate. La Brașov, prețul mediu solicitat pentru apartamente a ajuns la 2.309 euro pe metrul pătrat util. În Craiova, media a urcat la 2.142 de euro, în timp ce în Oradea a ajuns la 1.885 de euro pe metrul pătrat util.

Datele arată că piața locuințelor continuă să înregistreze scumpiri în principalele centre urbane, chiar dacă ritmul de creștere diferă de la un oraș la altul. Pentru cumpărători, bugetul necesar achiziției depinde atât de prețul solicitat de proprietari și dezvoltatori, cât și de evoluția cursului valutar și de costurile finanțării.