Piața rezidențială din România a încheiat trimestrul al treilea din 2026 cu o scădere de peste 17% a numărului de locuințe tranzacționate față de aceeași perioadă a anului trecut. În București și Ilfov, declinul a ajuns la aproximativ o treime, iar regiunea a consemnat cel mai mic volum de vânzări din ultimii șase ani, potrivit unei analize realizate de compania de consultanță imobiliară SVN Romania pe baza statisticilor oficiale ale Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI).

Evoluția trimestrială a fost influențată de blocajul din luna iulie, când sistemele informatice ale ANCPI au devenit indisponibile în urma unui atac cibernetic. După o revenire modestă în august, vânzările au crescut puternic în septembrie, fără ca această evoluție să compenseze scăderile înregistrate în lunile precedente.

Iulie a adus cel mai mic număr de tranzacții rezidențiale din ultimii zece ani, atât la nivel național, cât și în toate piețele regionale analizate. În marile centre imobiliare, inclusiv București-Ilfov, Brașov, Cluj-Napoca și Timișoara, volumele de vânzări au coborât sub nivelurile înregistrate în perioadele de restricții totale de circulație din pandemia de COVID-19.

Potrivit SVN Romania, site-ul ANCPI a fost blocat începând cu 14 iulie, iar sistemele agenției au fost indisponibile aproximativ o lună. În acest interval, procesul de tranzacționare a locuințelor a fost afectat la nivelul întregii țări.

În august s-a înregistrat o ușoară revenire, însă numărul locuințelor vândute a rămas printre cele mai reduse din ultimii ani. În septembrie, vânzările rezidențiale au crescut puternic în aproape toate marile orașe, conform datelor centralizate de companie.

În contextul blocajului, cota redusă de TVA de 9% pentru achiziția de locuințe a fost prelungită oficial până la 30 septembrie 2026 pentru cumpărătorii care nu au putut finaliza actele de vânzare-cumpărare până la termenul inițial de 1 august.

Andrei Sârbu, fondator și CEO al SVN Romania, a declarat că efectele perioadei dificile ar putea continua să se resimtă, având în vedere durata procesului de achiziție a unei locuințe.

„În ultimele luni am traversat cea mai dificilă perioadă din ultimii ani pentru piaţa rezidenţială locală, iar consecinţele negative se vor resimţi şi în perioada următoare, ţinând cont că procesul de căutare a unei locuinţe poate dura şi mai mult de jumătate de an”, a spus acesta.

Sârbu a precizat, pe de altă parte, că rezultatele din septembrie indică existența unui potențial ridicat pentru piață.

„Pe de altă parte, rezultatul foarte bun de vânzări de locuinţe înregistrat în septembrie arată că există în continuare un potenţial ridicat şi că se poate face business, atât timp cât produsul locativ este atent conceput iar strategia de vânzări este una adecvată”, a declarat reprezentantul companiei.

Timiș a înregistrat cele mai bune rezultate la nivel național în trimestrul al treilea din 2026. Numărul unităților rezidențiale tranzacționate în județ a crescut cu 6,4% față de perioada similară din 2025.

În schimb, Brașov a fost singura piață rezidențială majoră din România în care septembrie nu a adus o creștere anuală a vânzărilor de locuințe. La nivelul întregului trimestru al treilea, volumul tranzacțiilor din această piață a fost cu 63,3% mai mic decât în aceeași perioadă din 2025.

SVN Romania este o companie de consultanță imobiliară care oferă servicii pentru dezvoltarea proiectelor imobiliare, de la tranzacții cu terenuri și consultanță de business și financiară pentru obținerea de finanțări corporate până la închirierea de spații comerciale și de birouri.

Potrivit datelor companiei, în cei șapte ani de activitate, aceasta a intermediat tranzacții cu peste 12.000 de locuințe, cu o valoare cumulată de peste 1,2 miliarde de euro.