Majorarea impozitelor pe locuințe aplicată în România în 2026 a readus în discuție diferențele dintre sistemul fiscal românesc și cel american. În timp ce proprietarii români reclamă facturi mai mari cu zeci sau chiar sute de lei, în Statele Unite impozitul anual pe proprietate poate ajunge la câteva mii de dolari, în funcție de valoarea locuinței și de localitatea în care se află.

Discuțiile au apărut inclusiv în grupurile online în care românii din țară și din diaspora compară costurile deținerii unei locuințe. Diferențele sunt importante, însă cele două sisteme de impozitare funcționează după reguli distincte. În România, calculul pornește de la o valoare impozabilă stabilită prin Codul fiscal și de la cotele aprobate la nivel local, în timp ce în SUA impozitul este stabilit în principal de autoritățile locale, în funcție de valoarea evaluată a proprietății.

Modificările fiscale aplicate de la 1 ianuarie 2026 au schimbat baza de calcul pentru impozitul pe clădirile rezidențiale. Legea nr. 239/2025 a majorat valorile impozabile pe metrul pătrat și a eliminat unele reduceri care se aplicau anterior în funcție de vechimea clădirii.

Potrivit informațiilor publicate de Direcția de Impozite și Taxe Locale Sector 5 București, valoarea impozabilă pentru anumite categorii de locuințe a crescut cu aproximativ 79,6% față de nivelul anterior. Această modificare nu înseamnă însă că fiecare proprietar plătește un impozit cu aproape 80% mai mare. Suma finală depinde de caracteristicile imobilului, zona în care este amplasat și cota de impozitare stabilită de autoritatea locală.

Un exemplu publicat de Direcția de Impozite și Taxe Locale Sector 5 arată cum s-a modificat impozitul pentru o locuință de 50 de metri pătrați utili, în funcție de anul construcției.

Pentru un apartament construit în 2015, impozitul calculat pentru 2026 ajunge la 487 de lei, față de 261 de lei în 2025. În cazul unei locuințe construite în 1980, suma crește de la 235 la 487 de lei.

Pentru imobilele mai vechi, calculele au fost influențate și de modificările legislative ulterioare. OUG nr. 9/2026 a reintrodus reduceri ale valorii impozabile în funcție de vechimea clădirii: 15% pentru imobilele cu o vechime între 50 și 100 de ani și 25% pentru cele construite cu peste 100 de ani în urmă.

Aceste exemple sunt valabile pentru condițiile de calcul prezentate de autoritatea fiscală din Sectorul 5 și nu pot fi extrapolate automat la toate localitățile din România.

În SUA, impozitul pe proprietate, cunoscut sub denumirea de property tax, reprezintă una dintre principalele surse de venit pentru administrațiile locale.

Spre deosebire de sistemul românesc, unde calculul impozitului pe locuințele persoanelor fizice se bazează pe valorile impozabile prevăzute de legislația fiscală, în Statele Unite autoritățile locale folosesc valoarea evaluată a proprietății pentru stabilirea obligației fiscale.

Suma depinde de mai mulți factori:

valoarea estimată a casei și a terenului;

cota de impozitare aplicată în localitatea respectivă;

eventualele reduceri sau scutiri acordate proprietarului;

regulile fiscale ale statului și ale administrației locale.

Potrivit Tax Foundation, impozitele pe proprietate au reprezentat 28,9% din totalul veniturilor fiscale ale administrațiilor statale și locale americane în anul fiscal 2023. La nivelul administrațiilor locale, acestea au asigurat aproximativ 70% din încasările fiscale.

Banii colectați contribuie la finanțarea școlilor publice, a drumurilor, serviciilor de poliție, pompierilor, serviciilor medicale de urgență și a altor facilități comunitare.

Impozitul pe proprietate nu este uniform în Statele Unite. Diferențele dintre state și chiar dintre comitate pot fi considerabile.

Datele Tax Foundation pentru 2026, calculate pe baza informațiilor Biroului de Recensământ al SUA, arată variații importante ale ratelor efective de impozitare pentru locuințele ocupate de proprietari.

De exemplu, rata efectivă este de aproximativ 1,23% în Michigan și 1,19% în Rhode Island, în timp ce în Hawaii ajunge la aproximativ 0,30%. În Alabama, nivelul este de aproximativ 0,37%.

Aceste procente reprezintă raportul dintre impozitul efectiv plătit și valoarea locuinței. Ele nu trebuie confundate cu cotele nominale stabilite de autoritățile locale.

Din acest motiv, o casă evaluată la 300.000 de dolari poate genera obligații fiscale foarte diferite în funcție de locul în care este amplasată.

Sumele de 1.500 sau 8.000 de dolari pe an, menționate în relatările unor români din diaspora, pot ilustra situații individuale, dar nu reprezintă o medie națională și nu pot fi atribuite automat tuturor proprietarilor americani.

Comparația dintre cele două țări trebuie făcută ținând cont de modul în care este stabilită valoarea impozabilă și de serviciile finanțate din veniturile colectate.

În România, impozitul pe locuință este o obligație fiscală locală, calculată potrivit Codului fiscal și hotărârilor autorităților locale. În SUA, administrațiile locale au o autonomie mai mare în stabilirea impozitelor pe proprietate, iar acestea reprezintă o sursă importantă de finanțare a serviciilor publice.

Prin urmare, diferența dintre o factură de câteva sute de lei în România și una de câteva mii de dolari în Statele Unite nu poate fi interpretată separat de valoarea proprietății, nivelul veniturilor și serviciile finanțate prin impozite.

Creșterea impozitelor din România pentru 2026 a schimbat semnificativ obligațiile fiscale ale multor proprietari. Comparația cu Statele Unite arată însă că nivelul taxelor depinde în mare măsură de regulile fiscale și de responsabilitățile administrațiilor locale din fiecare țară.