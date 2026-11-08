Republica Moldova. Proprietarii din Republica Moldova care își vor vinde locuințele începând cu 2027 vor beneficia de reguli fiscale noi. O schimbare importantă îi vizează pe cei care își vând singura casă sau singurul apartament. Aceștia vor putea fi scutiți de impozit dacă îndeplinesc cel puțin una dintre două condiții.

În plus, la calcularea impozitului pentru vânzarea unui imobil vor putea fi luate în considerare și cheltuielile pentru reparații, dacă sunt dovedite prin acte. Modificările au fost anunțate de ministra Finanțelor, Victoria Belous, într-un mesaj video publicat pe rețelele sociale. Noile prevederi fac parte din reforma fiscală și vamală, aprobată de Parlament în lectura a doua.

Prima modificare se referă la locuința de bază. Veniturile obținute din vânzarea acesteia sunt scutite de impozit, însă regulile pentru stabilirea statutului de locuință de bază vor fi mai clare.

Din 2027, proprietarul va trebui să îndeplinească una dintre două condiții pentru a beneficia de scutire. Prima este să fi avut domiciliul în locuința respectivă timp de cel puțin trei ani. A doua este ca imobilul să fie înregistrat drept unica sa locuință în Registrul bunurilor imobile.

Astfel, nu va mai fi obligatoriu ca proprietarul să demonstreze că a avut domiciliul în locuință timp de trei ani, dacă aceasta este înregistrată ca singurul său imobil.

Victoria Belous a explicat că modificarea urmărește să elimine situațiile în care oamenii își vând propria și unica locuință, dar nu beneficiază de scutire din cauza faptului că nu aveau domiciliul înregistrat oficial la acea adresă.

„Pentru ca locuința să fie considerată locuință de bază și să beneficiați de scutirea de impozit, va fi suficient să îndepliniți una dintre două condiții: fie ați avut domiciliul în acea locuință cel puțin 3 ani, fie aceasta este înregistrată ca unica dumneavoastră locuință în Registrul bunurilor imobile”, a precizat ministra Finanțelor.

Oficiala a explicat și motivul pentru care au fost schimbate regulile: „Există situații în care o persoană își vinde propria și unica locuință, dar nu beneficiază de scutirea de impozit doar pentru că, dintr-o eroare, nu avea domiciliul înregistrat oficial la acea adresă. Vrem să eliminăm aceste situații”.

O altă schimbare îi vizează pe proprietarii care au investit bani în renovarea sau repararea locuințelor înainte de vânzare.

Începând cu 2027, cheltuielile pentru reparații vor putea fi luate în calcul la stabilirea impozitului datorat pentru vânzarea imobilului. Pentru a beneficia de această prevedere, proprietarii vor trebui să păstreze facturile și documentele care confirmă plățile efectuate.

Cu alte cuvinte, cheltuielile dovedite pentru lucrările de reparație vor putea fi luate în considerare la calcularea sumei impozabile. Nu va fi suficient ca proprietarul să declare că a investit bani în renovare. Acesta va trebui să prezinte documente justificative.

Victoria Belous a explicat că proprietarii vor putea include aceste investiții în calculul impozitului: „Dacă ați investit în reparația locuinței, cheltuielile respective vor putea fi luate în calcul la stabilirea impozitului pe care îl aveți de achitat la vânzare. Condiția este să păstrați facturile și dovezile de plată care confirmă aceste cheltuieli”.

Ministra Finanțelor susține că noile reguli vor permite o aplicare mai corectă a impozitării și vor ține cont de cheltuielile pe care proprietarii le-au suportat pentru îmbunătățirea locuințelor. „Pe scurt: reguli mai corecte pentru cei care își vând locuința și posibilitatea de a deduce cheltuielile documentate pentru reparații”, a menționat aceasta.

În prezent, veniturile obținute de persoanele fizice din vânzarea locuinței de bază nu sunt impozitate. Pentru celelalte proprietăți, impozitul se calculează în funcție de câștigul de capital. Acesta reprezintă diferența dintre prețul obținut la vânzare și valoarea cu care a fost cumpărat imobilul, confirmată prin documente.

Potrivit regulilor actuale, la stabilirea venitului impozabil este luată în calcul doar jumătate din câștigul de capital. Cota standard a impozitului pe venit pentru persoanele fizice este de 12%.

Din 2027, potrivit modificărilor anunțate, impozitul de 12% va fi aplicat întregului câștig de capital, fără reducerea de 50% prevăzută de regulile actuale. Cheltuielile documentate pentru reparații vor putea fi luate în calcul la stabilirea câștigului.

Reforma fiscală și vamală a fost aprobată de Parlament în lectura a doua. Pentru a intra în vigoare, legea trebuie să parcurgă etapele legislative rămase, să fie promulgată și publicată în Monitorul Oficial. Noile reguli urmează să se aplice de la termenele prevăzute în document.