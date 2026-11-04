Cluj-Napoca ocupă primul loc în topul celor mai scumpe orașe din România pentru cumpărătorii de apartamente cu două camere. Prețul mediu solicitat a ajuns la 3.419 euro pentru un metru pătrat, potrivit celui mai recent raport realizat de VDI.ro. La polul opus se află Petroșani, unde metrul pătrat costă doar 736 de euro.

Analiza cuprinde 72 de orașe și alte centre urbane din România, în care există o ofertă consistentă de apartamente. Datele au fost centralizate la 28 octombrie 2026, pe baza anunțurilor de vânzare publicate de proprietari și agenții imobiliare în ultimele 45 de zile.

În total, au fost analizate 50.553 de apartamente scoase la vânzare, dintre care 22.321 au două camere. Fiecare anunț a fost înregistrat o singură dată, iar această categorie de locuințe a stat la baza clasamentului.

Diferențele de preț dintre cele două mari orașe sunt considerabile. În Cluj-Napoca, metrul pătrat pentru un apartament cu două camere este evaluat la 3.419 euro, în timp ce în București prețul mediu solicitat ajunge la 2.141 de euro.

Astfel, locuințele din Cluj-Napoca sunt cu aproximativ 60% mai scumpe decât cele din Capitală.

Diferențele se observă și în funcție de bugetul disponibil. Cu 100.000 de euro, un cumpărător poate achiziționa aproximativ 29,2 metri pătrați în Cluj-Napoca. În schimb, în Petroșani, aceeași sumă este suficientă pentru aproximativ 135,9 metri pătrați.

Deși Cluj-Napoca este orașul cu cel mai ridicat preț mediu, cele mai scumpe cartiere din România se află în București.

Herăstrău ocupă prima poziție, cu 4.957 de euro/mp pentru apartamentele cu două camere. Urmează Floreasca, unde metrul pătrat ajunge la 4.054 de euro, și Grozăvești, cu 3.866 de euro/mp.

Raportul VDI.ro evidențiază și diferențele de preț dintre apartamentele situate în blocurile noi și cele din imobilele mai vechi.

Cea mai mare discrepanță a fost identificată în Ploiești. Aici, apartamentele din blocurile construite după anul 2000 au un preț mediu de 2.082 de euro/mp, comparativ cu 1.313 euro/mp pentru locuințele din blocurile mai vechi. Diferența este de 59%.

Galați este orașul în care investiția într-un apartament cu două camere poate fi recuperată cel mai repede prin veniturile obținute din închiriere. Perioada estimată este de aproximativ 13,8 ani.

La polul opus se află Baciu, unde sunt necesari aproximativ 26 de ani pentru recuperarea investiției, potrivit prețurilor de achiziție și chiriilor solicitate în prezent.

Timișoara a înregistrat cea mai mare creștere anuală a prețului solicitat pentru un metru pătrat dintre orașele analizate. Comparativ cu septembrie 2025, avansul a fost de 11%, iar prețul mediu a ajuns la 1.928 de euro/mp.

Tot Timișoara a avut cea mai mare creștere a ofertei noi de apartamente publicate de proprietari în septembrie 2026, față de luna precedentă. Au fost înregistrate 278 de anunțuri noi, ceea ce reprezintă un avans de 21,1%.

În schimb, cea mai mare scădere a ofertei a fost consemnată în Bacău, unde numărul anunțurilor s-a redus cu 24,8%.

Prețurile apartamentelor cu două camere în orașele din clasament