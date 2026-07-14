Apartament în bloc vechi sau nou? Ce spun specialiștii

Alegerea unui apartament este una dintre cele mai importante decizii financiare pe care o poate lua o persoană. Dincolo de preț și de zonă, cumpărătorii se confruntă cu o întrebare esențială: este mai avantajos apartamentul într-un bloc vechi sau unul într-un imobil nou?

Fiecare variantă vine cu beneficii, dar și cu compromisuri care trebuie analizate înainte de semnarea contractului.

Apartamentele din blocurile vechi sunt, de regulă, amplasate în cartiere deja dezvoltate, cu acces rapid la școli, grădinițe, mijloace de transport în comun, parcuri și centre comerciale. Un alt avantaj îl reprezintă compartimentarea, multe dintre locuințele construite înainte de 1990 având camere mai spațioase și bucătării generoase.

În același timp, aceste imobile pot necesita investiții suplimentare. Instalațiile electrice și sanitare sunt adesea învechite, iar costurile pentru renovare pot fi semnificative. De asemenea, cumpărătorii trebuie să verifice anul construcției, gradul de risc seismic și dacă blocul a fost reabilitat termic.

Pe de altă parte, apartamentele din ansamblurile rezidențiale noi atrag prin finisajele moderne, eficiența energetică și costurile mai mici de întreținere. Clădirile sunt construite conform normelor actuale privind rezistența și siguranța, iar multe proiecte includ locuri de parcare, lifturi moderne, spații verzi și sisteme de supraveghere.

Există însă și dezavantaje. În unele cazuri, suprafețele utile sunt mai mici decât cele din blocurile vechi, iar compartimentarea poate fi mai puțin practică. De asemenea, numeroase ansambluri sunt dezvoltate la periferia orașelor, unde infrastructura, transportul public sau serviciile pot fi încă insuficient dezvoltate.

Un alt aspect important este calitatea construcției. Specialiștii recomandă verificarea reputației dezvoltatorului, a materialelor folosite și a documentației tehnice înainte de achiziție, deoarece standardele pot varia de la un proiect la altul.

În cele din urmă, alegerea depinde de prioritățile fiecărui cumpărător. Cei care pun accent pe poziționare și spațiu pot prefera un bloc vechi, în timp ce persoanele interesate de confort modern și eficiență energetică se pot orienta către un apartament nou. Indiferent de opțiune, o analiză atentă a costurilor, a calității construcției și a zonei poate face diferența între o investiție inspirată și una care va genera probleme pe termen lung.