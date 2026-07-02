Cumpărarea de apartamente prin „Noua Casă”, mai facilă - proiect

Un proiect legislativ aflat în dezbatere propune modificarea programului „Noua Casă” astfel încât tinerii sub 35 de ani să poată accesa credite cu un avans redus de 5% inclusiv pentru locuințe cu valori de până la 140.000 de euro, potrivit Profit.

Măsura ar extinde actualele condiții de finanțare, care limitează acest prag redus la apartamente de maximum 70.000 de euro.

În prezent, programul „Noua Casă” prevede un avans de cel puțin 15% pentru achizițiile imobiliare cu valori cuprinse între 70.001 euro și 140.000 de euro. Doar locuințele de până la 70.000 de euro beneficiază de un avans redus de 5%.

Schimbarea propusă vizează extinderea acestui beneficiu pentru tinerii care nu au împlinit 35 de ani, care ar urma să plătească tot un avans de 5% chiar și pentru locuințele aflate la limita superioară a programului.

Inițiatorii susțin că măsura este necesară în contextul dificultăților tot mai mari de acces la locuințe, în special în marile orașe, unde prețurile au crescut semnificativ.

Potrivit datelor incluse în proiect, piața imobiliară a înregistrat creșteri de preț de peste 15% în ultimul trimestru din 2025 și primul trimestru din 2026, în timp ce oferta de locuințe a scăzut cu aproximativ 18%.

În acest context, autorii inițiativei consideră că actualul prag de avans de 15% a devenit mai degrabă regula decât excepția pentru cumpărătorii din centrele urbane.

„În acest cadru, pragul de avans de 15% pentru finanțările mai mari nu mai reprezintă o situație de excepție, ci una tipică (…) Concret, cumpărătorul obișnuit din marile orașe se încadrează deja în palierul de finanțare căruia i se aplică avansul de 15%, nu în cel cu avans de 5%”, se arată în proiectul legislativ.

Diferența financiară este semnificativă în cazul unei locuințe de 140.000 de euro: un avans de 15% presupune aproximativ 21.000 de euro, în timp ce un avans de 5% ar reduce suma la circa 7.000 de euro. În ambele situații, avansul este achitat integral de cumpărător, fără impact direct asupra bugetului de stat.

Pentru anul 2026, plafonul anual de garantare al programului „Noua Casă” este stabilit la 500 de milioane de lei.