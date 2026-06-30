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Poți să-ți pui repartitoare dacă vecinii nu vor? Ce spune legea

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Poți să-ți pui repartitoare dacă vecinii nu vor? Ce spune legeaRepartitor. Sursa foto: Pixabay
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Din cuprinsul articolului

Mulți proprietari de apartamente din blocurile cu încălzire centrală se întreabă dacă au dreptul să-și monteze repartitoare individuale de căldură atunci când restul asociației de proprietari nu este de acord. Răspunsul este clar: da, este posibil.

Poți să-ți pui repartitoare dacă vecinii nu vor? Ce spune legea

Potrivit legislației în vigoare, proprietarul unui apartament are dreptul să individualizeze consumul de energie termică, indiferent de dorința majorității din scară sau bloc. Legea 196/2018 privind eficiența energetică, completată cu normele ANRE (Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei), permite montarea repartitoarelor pe cheltuiala exclusivă a proprietarului.

„Proprietarul are dreptul să-și monteze sisteme de individualizare a consumului de energie termică, iar asociația de proprietari nu poate împiedica acest demers”, se arată în reglementările ANRE.

Cum procedezi practic?

  1. Notifici în scris Asociația de Proprietari despre intenția de montare.
  2. Alegi o firmă autorizată ANRE care efectuează montajul.
  3. Montezi repartitoarele doar pe caloriferele din apartamentul tău.
  4. Notifici din nou asociația după finalizarea lucrărilor.

Chiar dacă vecinii refuză montarea pe scară, tu poți merge înainte individual. Asociația nu poate bloca accesul instalatorilor la apartamentul tău, iar refuzul nejustificat poate fi contestat.

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Calorifer

Calorifer Sursa foto: Facebook

Avantaje aduse de repartitoare:

  • Plătești doar consumul real din apartamentul tău.
  • Poți reduce factura la căldură cu 20-40%, în funcție de comportament.
  • Crește valoarea de piață a apartamentului.

Dezavantaje posibile dacă-ți montezi repartitoare:

  • Dacă majoritatea blocului nu are repartitoare, vei plăti în continuare o cotă parte din consumul comun (pierderi pe coloane, scări etc.).
  • Cost inițial: între 400 și 900 lei, în funcție de numărul de calorifere.

Specialiștii recomandă montarea repartitoarelor împreună cu etanșarea caloriferelor și izolarea termică suplimentară a apartamentului pentru eficiență maximă.

Deși trendul la nivel european și național este către individualizarea consumului, în multe blocuri din România procesul avansează lent din cauza costurilor inițiale și a lipsei de informare. Totuși, din punct de vedere legal, nimeni nu te poate împiedica să-ți montezi repartitoarele.

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