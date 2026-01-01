Montarea repartitoarelor de căldură, amânată până la sfârșitul anului 2026. Proprietarii scapă de amenzi

Guvernul a decis să prelungească cu 12 luni termenul pentru montarea obligatorie a repartitoarelor de câldură în imobilele racordate la sistemul centralizat de încălzire sau care dispun de surse proprii de producere a energiei termice. Amenzile pentru neconformarea cu legislația, care variază între 5.000 și 10.000 de lei, nu vor fi aplicate până la finalul anului 2026, potrivit informațiilor Profit.ro.

Măsura, similară cu cea adoptată la finalul anului 2024, are scopul de a evita sancționarea locatarilor pe nedrept și de a oferi timp primăriilor și furnizorilor de căldură să se adapteze la noile reguli.

Totodată, Ministerul Energiei pregătește pentru 2026 un program de subvenționare a familiilor și persoanelor vulnerabile cu venituri reduse, cu sume de până la 750 lei pentru montarea repartitoarelor, ceea ce face aplicarea amenzilor discriminatorie față de anumite categorii de consumatori.

Guvernul menționează că această amânare este temporară și nu modifică cadrul legal privind sancțiunile.

Conform legislației, în condominii cu distribuție orizontală, trebuie montate sisteme de măsurare a consumului de energie pentru încălzire, răcire și apă caldă menajeră până la nivelul fiecărui apartament sau spațiu non-rezidențial.

În cazul condominiilor cu distribuție verticală, unde contoarele individuale nu sunt fezabile, se impune instalarea repartitoarelor de costuri pe toate corpurile de încălzire.

Discuțiile despre montarea repartitoarelor în locuințe au început încă din 2006, însă aplicarea legii a fost constant amânată. La nivel național, doar circa 200.000 de apartamente dintr-un milion conectate la sistemele centralizate au aceste dispozitive instalate.

Legea a fost republicată în 2023 în Monitorul Oficial, menținând obligativitatea montării, dar introducând și sancțiuni pentru nerespectare. Totuși, Guvernul a decis să amâne aplicarea acestora până la finalul anului 2025.

Comisia Europeană, încă din 2019, a recomandat instalarea repartitoarelor pentru a permite ajustarea facturilor în funcție de consumul real al fiecărei locuințe.