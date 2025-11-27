Obligativitatea repartitoarelor se amână. Românii care le-au instalat plătesc la fel de mult

Românii care locuiesc în apartamente racordate la sistemele centralizate de încălzire ar putea beneficia de o nouă amânare a termenului pentru montarea repartitoarelor de căldură. Ministerul Energiei a confirmat că pregătește o ordonanță de urgență care va împinge obligația instalării acestor dispozitive cu încă șase luni, până la 30 iunie 2026.

În prezent, termenul oficial rămâne 31 decembrie 2025, însă procesul de montare avansează lent, în ciuda sprijinului financiar acordat familiilor cu venituri mici. Pe de altă parte, facturile vin la fel de mari și în cazul celor care au repartitoare.

Montarea repartitoarelor este obligatorie încă din 2006, însă aplicarea legii a fost amânată în mod repetat. La nivel național, doar aproximativ 200.000 de locuințe, dintr-un total de circa un milion de apartamente conectate la sistemele centralizate, au montate astfel de dispozitive.

Legea a fost republicată în 2023 în Monitorul Oficial, păstrând prevederile inițiale privind obligativitatea, dar introducând explicit și regimul contravențiilor. Ulterior, Guvernul a decis, prin ordonanță, să amâne aplicarea până la finalul lui 2025.

În 2019, și Comisia Europeană a recomandat contorizarea individuală prin repartitoare, în încercarea de a ajusta facturile la consumul real al fiecărei locuințe.

Contractele pentru montarea repartitoarelor se pot încheia doar prin Asociațiile de proprietari. Deși instalarea este obligatorie, decizia finală se ia în Adunarea Generală, ceea ce a dus, în multe cazuri, la blocaje și întârzieri.

Secretarul de stat Casian Nițulescu a confirmat, pentru TVR Info, că actul normativ aflat în lucru va muta termenul final de instalare până la 30 iunie 2026.

„În ordonanța de urgență am pus termenul de instalare a acestor repartitoare până în 30.06.2026. Sprijinul propus este în continuare de 750 de lei pe condominiu, adică pe un apartament. Doar 200.000 se încadrează în pragul de consumatori vulnerabili”, a declarat Nițulescu.

Radu Opaina, președintele Federației Asociațiilor de Proprietari din România și fost director RADET, a explicat că montarea repartitoarelor nu garantează facturi mai mici , iar în numeroase cazuri, efectul este chiar invers.

„Peste jumătate dintre cei care au montat repartitoare plătesc mai mult decât cei fără. Paradoxul constă în faptul că acești proprietari nu știu că sunt înșelați lună de lună, plătind aproape dublu pentru ceea ce nu consumă. Vorbim despre circa 500.000 de oameni înșelați lunar. O înșelăciune în masă pe care funcționarii statului o întrețin și o susțin”, afirmă Opaina.

El a explicat și mecanismul care generează inechitățile:

Locatarii care își închid caloriferele continuă să se încălzească indirect de la vecini, prin pereți, prin țevile care trec prin apartamente sau chiar prin utilizarea sobelor și aragazelor pe gaz. Aceste pierderi se împart între toți locatarii care au calorifere funcționale. Unii plătesc foarte puțin sau deloc, în timp ce costurile celorlalți cresc. Mai exact, unii plătesc pentru ceilalți.

Opaina a vorbit și de lipsa de control privind piața dispozitivelor: „Multe repartitoare nu sunt omologate, au o calitate slabă și costă mult, aproximativ 750 de lei pentru un apartament cu patru camere”.

Potrivit fostului șef al RADET, contorizarea individuală ar avea sens doar dacă legislația ar impune o temperatură minimă obligatorie în locuințe și dacă repartitoarele ar fi configurate să nu permită închiderea completă a caloriferelor.