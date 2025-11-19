Proprietarii plătesc mai mult la întreținere, chiar dacă au centrală proprie. Explicațiile avocatului

După montarea unei centrale individuale, proprietarul nu este scutit de contribuția la întreținerea instalației comune de gaze. Un caz ajuns în instanță a lămurit definitiv situația. Avocatul Gelu Pușcaș a explicat ce prevede legea și cine este responsabil pentru întreținerea instalațiilor comune.

Un proprietar a contestat o sumă trecută la întreținere pentru lucrări la țeava comună de gaze, argumentând că el folosește doar instalația proprie. Instanța a respins categoric cererea.

În motivarea judecătorilor se arată: „Nu există nicio justificare legală pentru scutirea de la plata cotelor părţi aferente părţilor comune, cu atât mai mult cu cât art. 75 alin. 4 din Legea 196/2018 prevede expres că obligaţia de a contribui la cheltuielile comune se menţine chiar şi ca urmare a renunţării la folosirea unei părţi din proprietatea comună.”

Avocatul Gelu Pușcaș a explicat rațiunea acestei decizii: „Instalația de gaze de la branșament până la punctele de distribuție este parte comună, așa cum stabilesc și art. 646 și art. 649 lit. c din Codul civil. Prin urmare, indiferent dacă o folosești sau nu, rămâi co-proprietar și ești obligat să contribui la întreținerea ei. Expertiza tehnică depusă în dosar a confirmat și corectitudinea asociației în stabilirea costurilor. Concluzia instanței a fost clară: locuitorii unui condominiu nu se pot sustrage plății pentru părțile comune”.

Avocatul a mai explica că, dacă defecțiunea nu este comună, răspunde proprietarul care a provocat-o: „Dacă există o singură asociație, cheltuielile pentru părțile comune sunt ale tuturor; dacă deții o cotă indiviză, plătești întreținerea părților comune, indiferent dacă le folosești sau nu. Sunt aspecte pe care toți locatarii ar trebui să le cunoască pentru a evita conflicte inutile și pentru a înțelege cum funcționează, de fapt, viața într-un condominiu”