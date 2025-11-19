Economie

Proprietarii plătesc mai mult la întreținere, chiar dacă au centrală proprie. Explicațiile avocatului

Proprietarii plătesc mai mult la întreținere, chiar dacă au centrală proprie. Explicațiile avocatuluiCentrală termică. Sursa foto: Freepik
După montarea unei centrale individuale, proprietarul nu este scutit de contribuția la întreținerea instalației comune de gaze. Un caz ajuns în instanță a lămurit definitiv situația. Avocatul Gelu Pușcaș a explicat ce prevede legea și cine este responsabil pentru întreținerea instalațiilor comune.

Plata pentru țeava comună nu se evită, chiar dacă ai centrală

Un proprietar a contestat o sumă trecută la întreținere pentru lucrări la țeava comună de gaze, argumentând că el folosește doar instalația proprie. Instanța a respins categoric cererea.

În motivarea judecătorilor se arată: „Nu există nicio justificare legală pentru scutirea de la plata cotelor părţi aferente părţilor comune, cu atât mai mult cu cât art. 75 alin. 4 din Legea 196/2018 prevede expres că obligaţia de a contribui la cheltuielile comune se menţine chiar şi ca urmare a renunţării la folosirea unei părţi din proprietatea comună.”

„Instalația de gaze este parte comună, ești obligat să contribui la întreținerea ei”

Explozia din Rahova, gaze

Sursa:Inquam photos/Octav Ganea

Avocatul Gelu Pușcaș a explicat rațiunea acestei decizii: „Instalația de gaze de la branșament până la punctele de distribuție este parte comună, așa cum stabilesc și art. 646 și art. 649 lit. c din Codul civil. Prin urmare, indiferent dacă o folosești sau nu, rămâi co-proprietar și ești obligat să contribui la întreținerea ei.  Expertiza tehnică depusă în dosar a confirmat și corectitudinea asociației în stabilirea costurilor. Concluzia instanței a fost clară: locuitorii unui condominiu nu se pot sustrage plății pentru părțile comune”.

Cine plătește când apar defecțiuni

Avocatul a mai explica că,  dacă defecțiunea nu este comună, răspunde proprietarul care a provocat-o: „Dacă există o singură asociație, cheltuielile pentru părțile comune sunt ale tuturor; dacă deții o cotă indiviză, plătești întreținerea părților comune, indiferent dacă le folosești sau nu. Sunt aspecte pe care toți locatarii ar trebui să le cunoască pentru a evita conflicte inutile și pentru a înțelege cum funcționează, de fapt, viața într-un condominiu”

