Montajul centralei de apartament. Distanța critică față de aragaz, recomandată de specialiști

Distanța corectă dintre centrala termică și aragaz. Instalarea aparatelor care funcționează pe gaz în locuințe, cum sunt centralele termice și aragazele, nu este doar o chestiune de confort, ci și de siguranță, potrivit ANRE.

Poziționarea incorectă a acestor echipamente poate avea efecte negative asupra funcționării lor și poate pune în pericol integritatea locuinței și a locatarilor.

Normele tehnice și legislația românească, stabilite de ANRE și ISCIR, definesc clar cerințele pentru montajul aparatelor pe gaz, de la ventilare și evacuarea gazelor arse, până la distanțele minime față de alte surse de căldură.

În majoritatea apartamentelor și caselor, bucătăriile sunt spații relativ restrânse, ceea ce impune o atenție sporită atunci când se alege locul pentru centrală. Experții recomandă ca distanța laterală dintre centrala termică și aragaz să fie de minimum 60 de centimetri.

Această măsură nu este arbitrară: expunerea directă la căldură, aburi și grăsimi rezultate în timpul gătitului poate afecta componentele centralei, poate reduce eficiența sistemului și poate crea riscuri de siguranță.

Pe lângă distanța laterală, este recomandat ca în fața centralei să existe un spațiu liber de cel puțin 40 de centimetri, pentru a facilita intervenția tehnicienilor în timpul reviziilor periodice sau al eventualelor reparații. Lipsa acestui spațiu poate îngreuna accesul și poate complica lucrările de întreținere, crescând riscul de accidente.

Lucrările la instalațiile de gaz nu pot fi efectuate pe cont propriu. Orice intervenție neautorizată reprezintă un pericol major, atât pentru locuință, cât și pentru sănătatea și siguranța locatarilor. Instalatorii autorizați ANRE respectă proiectul tehnic aprobat și verifică dacă încăperea îndeplinește toate condițiile pentru funcționarea în siguranță a aparatelor.

Acest lucru include verificarea sistemului de ventilare, controlul evacuării gazelor arse și conformitatea cu toate reglementările legale.

În special în locuințele mai mici sau atunci când centrala urmează să fie instalată într-o nișă, consultarea unui proiectant autorizat devine esențială. Specialistul poate evalua dacă spațiul permite respectarea distanțelor de siguranță și dacă se poate asigura o ventilație adecvată, oferind avizele necesare pentru montaj.

Funcționarea corectă a centralei termice depinde și de alți factori, nu doar de distanța față de aragaz. Este important ca aparatul să fie amplasat departe de surse de căldură excesivă, de raze directe ale soarelui sau de obiecte inflamabile. De asemenea, centrala nu trebuie să fie montată în locuri în care aerul este stagnant sau unde ventilarea naturală este insuficientă.

În plus, accesul facil pentru verificările tehnice periodice este obligatoriu. Montarea unei centrale în locuri greu accesibile poate împiedica inspecțiile regulate și poate duce la acumularea de probleme tehnice neobservate, care în timp pot afecta atât siguranța, cât și eficiența sistemului de încălzire.

Respectarea acestor reguli nu doar că protejează locuința, dar asigură și funcționarea optimă și durabilă a centralei termice, prevenind eventuale defecțiuni sau accidente generate de instalarea necorespunzătoare.