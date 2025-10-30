Aproape jumătate dintre locuințele racordate la gaze nu au verificări efectuate. Care sunt cauzele și riscurile

România se confruntă tot mai des cu explozii cauzate de scurgerile de gaze, iar una dintre principalele cauze este lipsa verificărilor tehniceale instalațiilor, avertizează Dumitru Chisăliță, președintele Asociației Energia Inteligentă (AEI). Potrivit acestuia, aproape jumătate dintre locuințele alimentate cu gaze naturale nu au efectuate revizii și verificări, o situație generată de modificările legislative din 2011.

„În anul 2011, a fost eliminată obligaţia ca verificarea periodică a instalaţiei de gaze (o dată la 2 ani) să fie realizată de operatorul de distribuţie care activează în zonă, aceasta putând să fie făcută de către orice firmă autorizată ANRE, care este aleasă de consumator, şi astfel în baza unui preţ corespunzător se poate obţine avizul favorabil al verificării instalaţiei („uneori” chiar dacă, mai sunt unele abateri de la normativ)”, afirmă Chisăliță, potrivit investenergy.ro.

Președintele AEI subliniază că, în trecut, când verificările erau efectuate de operatorii de distribuție, responsabilitatea era clară și unitară: „Proiectare, avizare, execuție, recepție, punere în funcțiune, verificare periodică și distribuție. Responsabilitatea era superioară atât la nivelul conducerii, cât și al personalului operativ, deoarece la un accident nerealizarea corespunzătoare a oricărei activități aducea răspunderea aceluiași operator.”

După liberalizarea pieței, în 2012, cererea pentru serviciile de proiectare, execuție și verificare a instalațiilor de gazea crescut brusc.

„În 2012, a „explodat” cererea de servicii conexe activităţii de utilizare gaze naturale (...). Efortul redus – intelectual şi fizic – de a realiza aceste lucrări, preţurile ridicate ale serviciilor a determinat creşterea rapidă a numărului firmelor care s-au autorizat (...), dar şi antrenarea de persoane din diverse alte domenii (...) fără pregătire teoretică şi experienţă în domeniul gazelor naturale”, explică expertul.

În scurt timp, „peste 1.500 de firme” au fost autorizate să desfășoare activități în domeniu, implicând „peste 15.000 de persoane”, multe fără experiență.

Chisăliță mai precizează că lipsa culturii tehnice minime la nivelul consumatorilor și dorința de a economisi bani au agravat problema. „Pentru o sumă mai mică, consumatorul putea beneficia de proiectarea şi realizarea unor instalaţii (...), chiar dacă nu aveau niciun fel de experienţă; pentru o sumă mai mare, consumatorul putea beneficia de o instalaţie care nu îndeplinea cerinţele din normativele în vigoare (...). Fiecare ieşea «mulţumit» din această tranzacţie”, afirmă președintele AEI.