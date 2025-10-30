Aproape jumătate dintre locuințele racordate la gaze nu au verificări efectuate. Care sunt cauzele și riscurile
- Bianca Ion
- 30 octombrie 2025, 19:48
România se confruntă tot mai des cu explozii cauzate de scurgerile de gaze, iar una dintre principalele cauze este lipsa verificărilor tehniceale instalațiilor, avertizează Dumitru Chisăliță, președintele Asociației Energia Inteligentă (AEI). Potrivit acestuia, aproape jumătate dintre locuințele alimentate cu gaze naturale nu au efectuate revizii și verificări, o situație generată de modificările legislative din 2011.
„În anul 2011, a fost eliminată obligaţia ca verificarea periodică a instalaţiei de gaze (o dată la 2 ani) să fie realizată de operatorul de distribuţie care activează în zonă, aceasta putând să fie făcută de către orice firmă autorizată ANRE, care este aleasă de consumator, şi astfel în baza unui preţ corespunzător se poate obţine avizul favorabil al verificării instalaţiei („uneori” chiar dacă, mai sunt unele abateri de la normativ)”, afirmă Chisăliță, potrivit investenergy.ro.
Președintele AEI subliniază că, în trecut, când verificările erau efectuate de operatorii de distribuție, responsabilitatea era clară și unitară: „Proiectare, avizare, execuție, recepție, punere în funcțiune, verificare periodică și distribuție. Responsabilitatea era superioară atât la nivelul conducerii, cât și al personalului operativ, deoarece la un accident nerealizarea corespunzătoare a oricărei activități aducea răspunderea aceluiași operator.”
Explozia pieței de servicii și pierderea controlului
După liberalizarea pieței, în 2012, cererea pentru serviciile de proiectare, execuție și verificare a instalațiilor de gazea crescut brusc.
„În 2012, a „explodat” cererea de servicii conexe activităţii de utilizare gaze naturale (...). Efortul redus – intelectual şi fizic – de a realiza aceste lucrări, preţurile ridicate ale serviciilor a determinat creşterea rapidă a numărului firmelor care s-au autorizat (...), dar şi antrenarea de persoane din diverse alte domenii (...) fără pregătire teoretică şi experienţă în domeniul gazelor naturale”, explică expertul.
În scurt timp, „peste 1.500 de firme” au fost autorizate să desfășoare activități în domeniu, implicând „peste 15.000 de persoane”, multe fără experiență.
Chisăliță mai precizează că lipsa culturii tehnice minime la nivelul consumatorilor și dorința de a economisi bani au agravat problema. „Pentru o sumă mai mică, consumatorul putea beneficia de proiectarea şi realizarea unor instalaţii (...), chiar dacă nu aveau niciun fel de experienţă; pentru o sumă mai mare, consumatorul putea beneficia de o instalaţie care nu îndeplinea cerinţele din normativele în vigoare (...). Fiecare ieşea «mulţumit» din această tranzacţie”, afirmă președintele AEI.
Dumitru Chisăliță: „Vina nu aparţine doar individului, ci unui întreg sistem”
Liberalizarea pieței serviciilor adiacente nu a dus la creșterea calității, ci la scăderea acesteia, avertizează Chisăliță: „Vina nu aparţine doar individului, ci unui întreg sistem”.
Cea mai frecventă cauză a exploziilor este neglijența umană, alimentată de folosirea instalațiilor improvizate și lipsa verificărilor. „Din dorinţa de a economisi bani sau din lipsă de informare, un simplu racord neetanş devine o bombă cu ceas. În aceste condiţii, vina nu aparţine doar individului, ci şi unui sistem care nu a reuşit să impună o cultură a responsabilităţii”, adaugă el.
Estimările AEI arată că aproximativ 40% din instalațiile de gaze din România nu au verificările tehnice efectuate. În plus, amplasamentele conductelor sunt adesea necunoscute, hărțile sunt învechite, iar infrastructura este degradată.
„Conductele de gaze din multe localităţi au zeci de ani vechime, iar întreţinerea lor este adesea superficială (...). În şcoli nu se predă aproape deloc noţiunea de siguranţă în locuinţă, iar campaniile publice sunt rare (...). Exploziile nu sunt doar accidente tehnice, ci şi explozia unei nepăsări colective”, avertizează Dumitru Chisăliță.
Soluțiile propuse de Dumitru Chisăliță: revenirea la un sistem integrat
Pentru reducerea riscurilor, președintele AEI propune reorganizarea sectorului gazelor naturale prin reunirea activităților de proiectare, construcție, verificare și distribuție într-un sistem integrat
„Eliminarea acestei stări de fapt poate fi făcută prin reconstruirea unor activităţi integrate pe verticală şi care să reunească în activitatea de distribuţie şi activităţile auxiliare specifice proiectării, construcţiei şi verificării instalaţilor de utilizare, cu reglementarea tarifelor aferente.”
Chisăliță amintește și un studiu european care arată diferențele dintre țările care au externalizat aceste servicii: „După externalizarea tuturor serviciilor auxiliare (...), au existat ţări precum Anglia, unde numărul accidentelor a scăzut, şi alte ţări precum Italia, unde numărul accidentelor a crescut semnificativ! Suntem latini, nu anglofoni”, conchide președintele AEI.
