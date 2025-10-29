Parlamentul înființează o comisie de anchetă pentru explozia din Rahova

Parlamentul României a decis miercuri, 29 octombrie, constituirea unei comisii speciale de anchetă pentru a investiga circumstanțele și responsabilitățile legate de explozia produsă recent într-un bloc de locuințe de pe Calea Rahovei, în Sectorul 5 al Capitalei. Decizia a fost aprobată de Biroul permanent al Camerei Deputaților, la solicitarea grupurilor parlamentare AUR, S.O.S. România și POT.

Inițiatorii comisiei susțin că este necesară o analiză clară și transparentă a evenimentelor care au condus la tragedie, soldată cu pierderi de vieți omenești și distrugerea unui imobil. „Românii trebuie să știe dacă locuințele lor sunt sigure și dacă autoritățile își fac datoria. Această comisie va verifica inclusiv modul în care instituțiile statului au acționat înainte și după tragedie”, au transmis reprezentanții celor trei formațiuni.

Scopul comisiei este de a identifica cauzele care au dus la explozie și de a analiza starea tehnică a rețelelor de gaz din România, având în vedere numeroasele incidente similare raportate în ultimii ani. Inițiatorii invocă „principiul supremației legii și dreptul cetățenilor la o informare corectă asupra problemelor de interes public”.

În solicitarea oficială se precizează: „Comisiile de anchetă au rolul de instrument de control parlamentar, menit să asigure transparenţă, răspundere instituţională şi garantarea drepturilor fundamentale ale cetăţenilor. În contextul tragediei de la Calea Rahovei, acest rol devine esenţial pentru a clarifica circumstanţele care au condus la pierderea de vieţi omeneşti, distrugerea unei clădiri de locuinţe şi afectarea gravă a încrederii publice în funcţionarea instituţiilor statului”.

Comisia va avea mandatul de a reconstrui succesiunea evenimentelor, de a identifica erori sau întârzieri ale autorităților, de a verifica intervenția instituțiilor responsabile cu gestionarea gazelor și a situațiilor de urgență și de a determina eventuale responsabilități instituționale. De asemenea, ar putea propune măsuri legislative, inclusiv:

înăsprirea sancțiunilor pentru operatorii de gaze și firmele neautorizate;

introducerea unor mecanisme clare de răspundere pentru intervenții întârziate;

consolidarea controlului parlamentar asupra ANRE și operatorilor de rețea;

revizuirea normelor privind verificările tehnice ale instalațiilor de gaze din blocurile de locuințe.

Prin această comisie, Parlamentul își propune să ofere răspunsuri publice și soluții legislative pentru prevenirea unor tragedii similare în viitor.

Pe 17 octombrie, un bloc situat pe Calea Rahovei, în apropierea Liceului „Dimitrie Bolintineanu”, a fost zguduit de o explozie puternică.

Etajul șase s-a prăbușit peste etajul cinci, afectând grav structura clădirii. Deflagrația a produs pagube și la blocul vecin, iar autoritățile au deschis o anchetă pentru a stabili cauza incidentului, investigațiile fiind în desfășurare.