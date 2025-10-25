Distrigaz Sud a reluat parțial alimentarea cu gaze în Rahova. 142 de locuințe încă așteaptă

Compania Distrigaz Sud Rețele a demarat sâmbătă procesul etapizat de reluare a alimentării cu gaze naturale pentru clienții afectați de explozia produsă pe 17 octombrie, în zona Calea Rahovei din București.

Incidentul din 17 octombrie a lăsat fără gaze naturale 1.086 de gospodării și a provocat trei decese și 15 răniți, dintre care trei în stare foarte gravă, iar autoritățile continuă ancheta pentru a stabili circumstanțele exacte ale tragediei.

Conform unui comunicat al companiei, echipele aflate pe teren verifică instalațiile și reconectează clienții individual, unul câte unul, pentru a se asigura că alimentarea cu gaze se face în condiții de maximă siguranță.

Până la ora 14:00, 44 de clienți și-au reluat alimentarea, însă pentru 142 de locuințe reconectarea nu a fost posibilă, din cauza pierderilor de gaze detectate pe instalațiile de utilizare individuale sau comune.

În plus, 20 de gospodării nu au putut fi accesate deoarece locatarii nu erau acasă la momentul verificărilor. Echipele companiei continuă programul de reconectare până la ora 20:00 pentru toți clienții programați sâmbătă.

Reprezentanții Distrigaz Sud Rețele au subliniat că siguranța consumatorilor primează și că alimentarea nu poate fi reluată în niciun caz dacă există riscuri tehnice. În acest context, fiecare instalație trebuie verificată cu atenție, iar eventualele pierderi remediate înainte de reconectare.

„În cazul a 142 de clienți, alimentarea nu a putut fi reluată întrucât au fost detectate pierderi de gaze pe instalația de utilizare individuală sau comună aparținând clienților respectivi”, se mai arată în comunicat.

Explozia de la Calea Rahovei, produsă în urmă cu o săptămână, a readus în atenție problemele de siguranță ale rețelelor de gaze naturale din București. Compania Distrigaz Sud Rețele a declarat că toate echipele disponibile au fost mobilizate pentru a asigura reluarea serviciilor și că vor continua controalele în zonă pentru prevenirea unor incidente similare.

În plus, autoritățile locale și reprezentanții companiei fac apel la cetățeni să fie atenți la eventualele scurgeri de gaze și să semnaleze imediat orice problemă, pentru a evita riscuri suplimentare.

Alimentarea cu gaze naturale este un proces complex, iar reluarea acesteia după un incident de amploare necesită timp, verificări riguroase și coordonare între echipele tehnice și autorități. Distrigaz Sud Rețele a anunțat că va continua să ofere informații actualizate pe parcursul zilei pentru ca toți clienții să știe stadiul reconectării și eventualele întârzieri.