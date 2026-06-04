Deputatul PSD Sergiu Constantinescu a anunțat că nu ar susține în Parlament un guvern condus de premierul desemnat Eugen Tomac. Într-un mesaj publicat pe Facebook, social-democratul a prezentat mai multe argumente prin care își justifică opoziția față de o eventuală învestire a noului Executiv și a criticat atât parcursul politic al liderului PMP, cât și asocierea acestuia cu perioada în care Traian Băsescu s-a aflat la conducerea statului.

Deputatul PSD susține că desemnarea unui lider de partid care nu a reușit să intre în Parlament ridică semne de întrebare privind reprezentativitatea viitorului premier.

„De ce aș vota un guvern condus de Eugen Tomac? Sincer, nu găsesc niciun motiv. Găsesc însă cel puțin cinci motive pentru care nu l-aș vota niciodată.

Pentru că România nu poate fi condusă de liderul unui partid care nu a reușit să intre în Parlament.

Milioane de români au votat partide parlamentare. Mi se pare o sfidare la adresa acestora să li se spună că soluția pentru România este șeful unui partid care nu a convins suficienți cetățeni să îl trimită în Legislativ”, a scris deputatul PSD în postarea sa.

În mesajul său, parlamentarul afirmă că premierul desemnat, Eugen Tomac, este unul dintre politicienii care continuă să fie asociați cu fostul președinte Traian Băsescu și cu perioada în care acesta a condus România.

„2. Pentru că Eugen Tomac este unul dintre ultimii oameni politici care încă reprezintă moștenirea lui Traian Băsescu. Aceeași perioadă a tăierilor, a conflictelor permanente, a disprețului față de PSD și față de milioane de români care nu gândeau „corect” politic. Nu cred că România are nevoie de o copie a unui model care a divizat țara ani la rând.”

Sergiu Constantinescu afirmă că nu a uitat conflictele politice din perioada guvernărilor asociate fostului șef al statului și spune că acestea reprezintă un motiv suplimentar pentru care nu ar susține actuala propunere de premier.

„3. Pentru că nu am uitat. Nu am uitat cum PSD a fost demonizat. Nu am uitat cum oameni au fost umiliți public. Nu am uitat cum camarazi și colegi au fost transformați în ținte politice. Nu am uitat cine a aplaudat și cine a profitat politic de acea perioadă.”

Deputatul social-democrat consideră că România are nevoie de un premier cu experiență administrativă extinsă și pune sub semnul întrebării pregătirea lui Eugen Tomac pentru această funcție.

„4. Pentru că nu văd experiența care să justifice o asemenea funcție. România are nevoie de un prim ministru care a administrat sisteme complexe, a gestionat bugete mari și a demonstrat rezultate concrete. Funcția de prim ministru nu este un premiu de consolare pentru politicieni rămași fără partid parlamentar.”

În finalul argumentației sale, parlamentarul PSD susține că alegătorii s-au pronunțat deja asupra unor lideri și proiecte politice din trecut și că acestea nu ar trebui readuse în prim-plan.

„5. Pentru că refuz să legitimez revenirea unei generații politice pe care românii au sancționat-o deja. PMP, Elena Udrea, Traian Băsescu, Eugen Tomac. Românii cunosc această echipă. Au văzut ce poate. Au judecat-o la vot.”

Sergiu Constantinescu a explicat că mandatul primit din partea alegătorilor îl obligă să susțină principii diferite de cele pe care le asociază cu premierul desemnat.

„Eu sunt deputat PSD. Am fost ales să reprezint oamenii care cred în solidaritate, dezvoltare și respect pentru comunitățile locale. Nu am fost ales să ridic mâna pentru instalarea la Palatul Victoria a unui om care simbolizează exact opusul a ceea ce am susținut în toată activitatea mea politică.

Dacă România are nevoie de un nou început, atunci trebuie să privească spre viitor. Nu să scoată de la naftalină oamenii și proiectele politice ale epocii Băsescu”, a scris deputatul PSD Sergiu Constantinescu.

Declarațiile acestuia apar în contextul în care Eugen Tomac va urma să încerce obținerea sprijinului necesar pentru formarea unei majorități parlamentare și pentru trecerea viitorului Guvern prin votul de încredere al Parlamentului.