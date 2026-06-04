Prima reacție a PSD la desemnarea lui Tomac. Grindeanu: PSD este deschis să discute
- Iuliu Vlădescu
- 4 iunie 2026, 18:47
Președintele Partidului Social Democrat (PSD), Sorin Grindeanu, și-a exprimat deschiderea de a negocia cu proaspătul premier desemnat, Eugen Tomac, pentru formarea unei majorități parlamentare, potrivit unei postări pe Facebook.
Grindeanu: PSD dorește să știe care este viziunea prim-ministrului desemnat
„România și românii au nevoie, cât mai rapid, de un Guvern!”, a scris Grindeanu.
„Partidul Social Democrat este deschis să discute cu prim-ministrul desemnat Eugen Tomac în vederea coagulării unei majorității parlamentare.
PSD dorește să știe care este viziunea prim-ministrului desemnat atât despre programul de guvernare al viitoarei sale echipe executive, cât și componența acestei echipe”, a adăugat președintele PSD.
„Ulterior, conducerea PSD va supune discuției interne concluziile acestor consultări cu prim-ministrul desemnat”, a mai spus Grindeanu.
„Pentru a susține noul Guvern, PSD își dorește respectarea următoarelor principii: • reluarea investițiilor și stimularea economică pentru a recupera locurile de muncă pierdute, • protejarea românilor cu venituri mici și medii, • și susținerea IMM-urilor românești”, a încheiat liderul PSD.