Din cuprinsul articolului Grindeanu: PSD dorește să știe care este viziunea prim-ministrului desemnat

Președintele Partidului Social Democrat (PSD), Sorin Grindeanu, și-a exprimat deschiderea de a negocia cu proaspătul premier desemnat, Eugen Tomac, pentru formarea unei majorități parlamentare, potrivit unei postări pe Facebook.

„România și românii au nevoie, cât mai rapid, de un Guvern!”, a scris Grindeanu.

„Partidul Social Democrat este deschis să discute cu prim-ministrul desemnat Eugen Tomac în vederea coagulării unei majorității parlamentare.

PSD dorește să știe care este viziunea prim-ministrului desemnat atât despre programul de guvernare al viitoarei sale echipe executive, cât și componența acestei echipe”, a adăugat președintele PSD.

„Ulterior, conducerea PSD va supune discuției interne concluziile acestor consultări cu prim-ministrul desemnat”, a mai spus Grindeanu.

„Pentru a susține noul Guvern, PSD își dorește respectarea următoarelor principii: •⁠ ⁠reluarea investițiilor și stimularea economică pentru a recupera locurile de muncă pierdute, •⁠ protejarea românilor cu venituri mici și medii, •⁠ și susținerea IMM-urilor românești”, a încheiat liderul PSD.