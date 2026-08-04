Președintele Consiliului Concurenței, Bogdan Chirițoiu, afirmă că instituția analizează motivele care au dus la scumpirea accelerată a carburanților în ultimele zile și spune că nu poate exclude posibilitatea ca unele companii să fi majorat marjele de profit înainte de intrarea în vigoare a unei noi perioade de plafonare a adaosului comercial.

Bogdan Chirițoiu a mai declarat că există două explicații posibile pentru creșterea prețurilor la carburanți din ultima săptămână.

„Nu știu însă să vă spun ce s-a întâmplat în ultima săptămână, iar în ultima săptămână vedem creșteri mari. Este foarte posibil ca aceste creșteri să fie legate de perturbările de pe piețele din zona noastră, în special din regiunea Mării Negre și de problemele legate de Kazahstan. Dar nu pot exclude nici varianta în care operatorii, știind că urmează să intre în vigoare o nouă perioadă de plafonare a adaosului comercial, profită de aceste câteva zile care le-au mai rămas. Nu am încă toate datele pentru a vă spune care dintre cele două scenarii este cel corect”, a declarat șeful Consiliului Concurenței.

Declarațiile vin în contextul în care Ministerul Energiei a convocat marți o ședință cu reprezentanții marilor companii petroliere, după apariția unor probleme de aprovizionare în unele benzinării și pe fondul scumpirilor accelerate la pompă.

În prezent, motorina standard se vinde cu până la 10,83 lei/litru, motorina premium a depășit 11 lei/litru, iar benzina standard ajunge la 9,57 lei/litru.

Bogdan Chirițoiu a precizat că prima ipoteză analizată este legată de dificultățile de aprovizionare din regiune.

„Noi importăm o mare parte din petrolul pe care îl rafinăm din Kazahstan. Acolo au existat probleme legate nu de războiul din Golf, ci de războiul din Ucraina. Este posibil ca aceste creșteri să fie legate de astfel de factori”, a explicat acesta.

În același timp, președintele Consiliului Concurenței spune că nu poate exclude nici varianta unei creșteri deliberate a marjelor comerciale înainte de intrarea în vigoare a noilor restricții.

„Nu exclud nici varianta în care operatorii economici practică, într-adevăr, marje mari. Este ultima lor șansă, pentru că, în câteva zile, va intra în vigoare noua plafonare”, a spus Chirițoiu.

Șeful Consiliului Concurenței susține că, până în urmă cu aproximativ o săptămână, evoluția prețurilor nu ridica semne de întrebare.

„Am avut o perioadă de trei luni de plafonare a adaosului comercial și avem date pentru acea perioadă. Știm că prețurile din România au fost substanțial mai mici decât în alte țări din Uniunea Europeană. Am avut prețuri cu 10-15% mai mici decât în restul Uniunii Europene. Înainte de criză aveam prețuri cu aproximativ 2-5% sub media Uniunii Europene”, a declarat acesta.

Potrivit lui Chirițoiu, până în urmă cu o săptămână, carburanții din România erau încă cu aproximativ 10% sub media Uniunii Europene.

Consiliul Concurenței colectează în prezent informații de la companiile petroliere pentru a stabili care dintre cele două scenarii explică scumpirile recente.

„Cerem permanent date de la companiile petroliere. În domeniul carburanților avem deja un sistem de raportare constantă. Ne va lua câteva săptămâni să ne lămurim care dintre cele două scenarii este cel corect”, a declarat președintele instituției.

Întrebat când va exista o concluzie privind eventuale marje excesive sau practici speculative, Bogdan Chirițoiu a răspuns: „Cred că, până la sfârșitul lunii, vom avea o imagine”.

Consiliul Concurenței se pregătește pentru aplicarea noii perioade de plafonare a adaosului comercial, după promulgarea legii adoptate de Parlament. Potrivit lui Chirițoiu, în perioada în care plafonarea este în vigoare, autoritățile vor avea instrumente legale pentru a sancționa eventualele depășiri ale adaosului comercial.