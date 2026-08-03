Piața carburanților din România se confruntă cu presiuni semnificative, iar scumpirile recente de la pompă sunt rezultatul direct al unor blocaje de aprovizionare, dar și al contextului internațional tensionat. Premierul interimar Ilie Bolojan a prezentat principalele cauze care au dus la creșterea prețurilor la benzină și motorină, subliniind că principala provocare din acest moment este menținerea fluxului constant de combustibil către depozite.

Conform oficialului, principala diferență față de episoadele anterioare de scumpiri constă în capacitatea logistică de a distribui carburanții pe teritoriul național. Transportul feroviar, esențial pentru distribuția combustibililor din zona de coastă către restul țării, întâmpină blocaje mari din cauza restricțiilor de trafic și a lucrărilor de infrastructură.

Premierul interimar a subliniat că mecanismul actual de creștere a prețurilor este legat în primul rând de un dezechilibru între cerere și capacitatea imediată de livrare.

„În cazul combustibililor, există două aspecte importante care se întrepătrund și derivă din cel mai critic factor, și anume aprovizionarea. Dacă în criza precedentă problema principală era legată de preț, acum ne confruntăm cu o criză bazată pe capacitatea de aprovizionare. Desigur, din această limitare decurg și problemele financiare.

În momentul în care există o cerere mare pe care aprovizionarea nu o poate onora în proporție de 100% de pe o zi pe alta, apare inevitabil o presiune suplimentară pe preț. Un exemplu concret este situația rafinăriei Petromidia, care asigură o bună parte din combustibilul pentru piața românească. Din cauza întârzierilor în livrarea țițeiului pentru procesare, aceasta a funcționat la jumătate din capacitate. Drept urmare, cantitățile livrate pe piață au fost mai reduse, generând o scumpire. În ultimele zile, această problemă s-a rezolvat; aprovizionarea cu țiței va reintra în normal, iar volumele procesate de rafinăriile care livrează în România vor fi în regulă.”, a declarat Ilie Bolojan.

Pe lângă problemele de procesare din rafinării, logistica de transport dinspre Terminal Oil Constanța către depozitele regionale din vestul țării reprezintă un alt punct critic. Suprapunerea sezonului estival cu șantierele de modernizare a infrastructurii feroviare a redus semnificativ viteza de livrare a garniturilor de tren încărcate cu combustibil.

„O altă problemă majoră a fost transportul combustibililor de la terminalul din Constanța către depozitele din țară și stațiile de alimentare. Această dificultate a apărut pe fondul circulației trenurilor de călători înspre mare, care au o frecvență mult mai mare în această perioadă a anului, dar și din cauza lucrărilor la linia de cale ferată finanțate prin PNRR.

Aceste șantiere, care trebuie finalizate, ne permit practic să circulăm pe un singur fir. Acest context a întârziat trenurile cu motorină de la terminal către depozitele speciale din partea de vest a țării, punând o presiune suplimentară pe preț. Nu trebuie să uităm că traversăm două crize majore care influențează puternic piața țițeiului. Avem, pe de o parte, escaladarea situației din Golf, unde lipsește o predictibilitate a evoluțiilor, și, pe de altă parte, războiul de agresiune al Rusiei în Ucraina și tot ceea ce se întâmplă în Marea Neagră.”, a menționat șeful executivului.

Instabilitatea geopolitică globală continuă să se reflecte direct pe piețele financiare și în costurile finale suportate de consumatori. Cotațiile internaționale ale țițeiului au revenit la niveluri ridicate, iar riscurile asociate transportului maritim în Marea Neagră adaugă taxe suplimentare semnificative.

„Acești doi factori au determinat prețurile de pe piața internațională să revină, din păcate, la valorile maxime înregistrate în primăvară, în luna martie. Această tendință se reflectă deja la stațiile noastre și în toată Europa, nu doar în România. Totuși, noi avem o situație mult mai tensionată în Marea Neagră, ceea ce ridică substanțial costurile de asigurare pentru petrolierele care transportă țițeiul, un aspect care se vede direct în prețurile pe care le avem la pompă.”, a mai spus Bolojan.