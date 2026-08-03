România nu este singura țară care se confruntă cu dificultăți provocate de nivelul scăzut al Dunării în ceea ce privește funcționarea unei centrale nucleare. După ce și autoritățile române au monitorizat atent situația de la Cernavodă în contextul secetei și al temperaturilor extreme, Ungaria se confruntă acum cu un scenariu fără precedent: centrala nucleară Paks ar putea fi nevoită să își oprească complet activitatea pentru prima dată de la punerea în funcțiune, potrivit publicației European Conservative.

Premierul ungar Péter Magyar a avertizat că următoarele zile vor fi decisive, iar autoritățile încearcă să evite oprirea totală a centralei, în condițiile în care debitul Dunării continuă să scadă.

Situația este importantă deoarece Paks asigură o parte semnificativă din producția de energie electrică a Ungariei, iar reducerea capacității sale obligă țara să importe electricitate la costuri mult mai ridicate.

Péter Magyar a declarat duminică seară că „cele mai dificile cinci zile abia urmează”, în timp ce mai multe localități din Ungaria au introdus restricții privind consumul de apă din cauza secetei severe.

Într-un interviu acordat postului RTL, premierul a explicat că, dacă nivelul Dunării nu își revine, centrala nucleară Paks ar putea rămâne oprită pentru mai bine de o lună.

El a susținut că, după depășirea crizei, Ungaria trebuie să accelereze investițiile în energia eoliană pentru a reduce vulnerabilitatea sistemului energetic.

Într-un mesaj video publicat luni, 3 august, pe Facebook, Péter Magyar a anunțat că un singur grup de producție al centralei mai era încă în funcțiune.

Premierul și-a exprimat speranța că unitatea de 240 MW va putea continua să producă energie până luni și, eventual, marți, evitând astfel oprirea completă a centralei.

Totuși, el a avertizat că o nouă scădere a nivelului Dunării ar putea face imposibilă menținerea în exploatare chiar și a acestei ultime turbine.

Potrivit oficialului, echipele tehnice lucrează pentru a menține instalațiile în funcțiune în condiții de siguranță cât mai mult timp posibil.

Pe fondul valului de căldură și al secetei care afectează mare parte din Europa, guvernul ungar le-a cerut cetățenilor să reducă consumul de electricitate, în special în intervalul de vârf, între orele 17:00 și 22:00.

Ministrul Economiei și Energiei, István Kapitány, a anunțat că duminică seară consumul național a atins 5.700 MW, sub estimarea de 6.400 MW. Într-o postare pe Facebook, acesta a precizat că reducerea consumului a depășit producția unui întreg reactor de la Paks, apreciind contribuția populației la gestionarea crizei energetice.

Reducerea producției centralei Paks pune o presiune suplimentară asupra sistemului energetic ungar. Potrivit Reuters, care citează oficiali și politicieni din Ungaria, criza ar putea genera costuri suplimentare de aproximativ 100-200 de miliarde de forinți, echivalentul a circa 273-547 de milioane de euro.

Motivul este că energia importată este considerabil mai scumpă decât cea produsă de centrala nucleară Paks, ceea ce afectează atât bugetul statului, cât și echilibrul sistemului energetic.

Situația din Ungaria evidențiază impactul pe care seceta extremă și nivelul redus al Dunării îl pot avea asupra infrastructurii energetice din regiune.

În condițiile în care fluviul joacă un rol esențial în răcirea unor centrale nucleare importante, evoluția nivelului apei rămâne atent monitorizată de autoritățile din statele riverane, inclusiv de România.