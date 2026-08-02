Noul executiv instalat în Ungaria a oferit o primă reacție oficială în legătură cu sprijinul financiar acordat centrelor de copii și juniori din Transilvania, conform gsp.ro. Secretariatul de Stat pentru Sport din Ungaria a trimis o poziție clară, confirmând că toate mecanismele prin care cluburile din afara granițelor primeau subvenții se află într-un proces de reevaluare profundă. Decizia vine în contextul în care schimbările politice recente au generat semne de întrebare cu privire la continuitatea acestor alocări.

Această reacție apare la scurt timp după ce reprezentanții echipelor participante în Superligă au adresat un apel deschis noului prim-ministru Peter Magyar. Conducătorii au solicitat menținerea liniilor de finanțare create pe durata mandatelor lui Viktor Orban. Reprezentanții Ministerului de Interne de la Budapesta, structură care include în prezent domeniul sportului, subliniază că noul cadru instituțional impune o reanalizare detaliată a tuturor programelor publice.

Deși adresa oficială nu stipulează clar oprirea sprijinului material, ea evită totodată să garanteze menținerea parametrilor financiari stabiliți în ultimul deceniu.

„În urma înființării noului Secretariat de Stat pentru Sport, este în curs de desfășurare o analiză cuprinzătoare a tuturor programelor de finanțare și inițiativelor politice existente. Ca parte a acestui proces și în strânsă consultare cu organismele guvernamentale relevante, analizăm, de asemenea, funcționarea și cadrul de finanțare al academiilor de fotbal”, se arată în răspunsul transmis GSP.

Răspunsul oficial aduce în premieră cifrele clare distribuite prin Fundația pentru Dezvoltarea Tineretului din Felcsut. Această entitate, responsabilă de administrarea Academiei Puskas, a reprezentat canalul principal de distribuție a resurselor către proiectele din regiune.

Conform datelor oficiale pentru ciclul 2025-2026, sprijinul aprobat este distribuit astfel:

FK Csikszereda a primit suma de 699.937.000 de forinți, adică aproximativ 1,92 milioane de euro.

Sepsi OSK a beneficiat de 494.000.000 de forinți, reprezentând 1,36 milioane de euro.

Partium Akademia din Satu Mare are alocată suma de 1.722.500.776 de forinți, adică 4,73 milioane de euro.

Academia din Târgu Mureș înregistrează 238.000.000 de forinți, respectiv 654.000 de euro.

Sumele prezentate vizează exclusiv canalul gestionat prin fundația de la Felcsut. Bilanțurile financiare totale ale cluburilor arată cifre sensibil mai mari, deoarece, de-a lungul timpului, s-au folosit și alte instrumente guvernamentale, cum ar fi Fondul Bethlen Gabor, hotărâri de guvern dedicate, parteneriate comerciale sau proiecte specifice pentru bazele sportive.

Ierarhia completă a alocărilor anterioare arată că numai în cursul anului 2025, Sepsi și formația din Miercurea Ciuc au raportat împreună infuzii financiare de la Budapesta de circa 12 milioane de euro, iar totalul ultimilor patru ani depășește pragul de 50 de milioane de euro.

Premierul Peter Magyar a fost un critic ferm al politicii predecesorului său, acuzând faptul că investițiile în infrastructura sportivă din afara țării au servit drept pârghii de influență. Din acest motiv, acțiunea declanșată de Secretariatul de Stat pentru Sport depășește nivelul unor modificări administrative de rutină.

Informațiile furnizate de presa sportivă indică faptul că autoritățile ungare pregătesc controale detaliate la centrele beneficiare. Această verificare are ca scop analizarea dosarelor contabile și stabilirea certitudinii că fiecare sumă alocată a fost direcționată exclusiv către activitățile sportive de tineret și copii.

Comisiile de control intenționează să verifice investițiile făcute în stadioane și terenuri de antrenament, plățile operaționale de zi cu zi, precum și programele juvenile, cu scopul de a reface complet traseul banilor publici. Această decizie de auditare vine după ce oficialii Laszlo Dioszegi și Zoltan Szondi au recunoscut public starea de incertitudine apărută odată cu tranziția politică din Ungaria.