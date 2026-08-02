Valeria Seciu a fost una din cele mai discrete actrițe din România. Talentul ei deosebit, firea melancolică și înclinată spre meditație au recomandat-o pentru roluri dramatice. A fost căsătorită cu legendarul actor Octavian Cotescu. Fiul lor, Alexandru a ales calea monahală, devenind părintele Daniil de la Vatoped, Muntele Athos.

Valeria Seciu s-a născut la 2 august 1939, la București. A fost admisă la IATC în 1960. Trecuseră patru ani de la absolvirea Promoției de Aur 1956, care a dat României, mari actori. Ei aveau să-i fie colegi de scenă. A studiat cu profesorul A.Pop Marțian ca profesor și cu actorul Octavian Cotescu, asistentul profesorului.

Promoția Valeriei Seciu nu a fost cu nimic mai prejos. Alături de ea au absolvit: Ion Caramitru, Ovidiu Iuliu Moldovan,Virgil Ogășanu, Rodica Mandache, Mariana Mihuț, Florina Cercel. Octavian Cotescu a regizat piesa Cum vă place. Rolul Rosalinda a reprezentat examenul de diplomă al marii actrițe Valeria Seciu.

A jucat în majoritatea anilor de carieră la București, la Teatrul Național și la Teatrul Mic. A mai jucat la Teatrul Național din Cluj, apoi a continuat exclusvi în teatre bucureștene: Levant, Act, Nottara, Bulandra, Clubul „La Scena”.

Primul rol cu adevărat mare a fost cel din 1973, în „Parașutișii”. A urmat cel din „Casa de la Miezul Nopții”. În primul film, a fost o șahistă de care se îndrăgosteșe personajul jucat de Florin Piersic. În al doilea film, a jucat rolul unei manechine care își aștepta la aeroport în seara de Revelion, iubitul italian, care, evident, fusese un șarlatan. Ajunge la o casă alături de un pilot jucat de Alexandru Repan. Acolo, erau fosta soție a pilotului, pictorița jucată de Violeta Andrei și iubitul ei, sportiv jucat de Ion Caramitru.

Cele două cupluri care se întâlnesc întâmplător se destramă, foștii soți se împacă iar personajele jucate de Valeria Seciu și Ion Caramitru pleacă împreună, nu se știe dacă în calitate de viitor cuplu sau nu.

Valeria Seciu a jucat rolul soției de navigator, în „Bună seara, Irina”, soțul fiind jucat de Ștefan Iordache și în „Vreau să știu de ce am aripi”, în care soțul pilot de avion este jucat de Ovidiu Iuliu Moldovan. Alături de Octavian Cotescu, soțul ei din viața reală, a jucat în filme ca „Dragostea și Revoluția”, „Clipa” (rolul arhitectei, descendente a unei familii boierești), ecranizări după romanele scriitorului Dinu Săraru și în „Escapada”.

Firea ei retrasă și melancolică a recomandat-o pentru rolul Zavistei, personaj secundar din ecranizările cinematografice după „Ion, Blestemul Pământului, Blestemul Iubirii”.

Valeria Seciu a rămas văduvă în 22 august 1985, când soțul ei, Octavian Cotescu a decedat. Fiul lor avea 17 ani, fiind născut în anul 1968. Acesta a avut un singur rol în „Păcală”, film din 1974. A absolvit Facultatea de Construcții, Facultatea de Teologie. În anul 2000, a ales viața monahală pe Sf.Munte Athos.

Valeria Seciu a trăit încă 37 ani de la moartea soțului ei și încă 22 de ani de la momentul plecării fiului ei pe drumul monahismului. Actrița nu s-a mai recăsătorit. A decedat pe 6 septembrie 2022, la București. Avea 83 de ani.