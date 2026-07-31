Un bărbat din Marea Britanie a fost condamnat la 22 de ani de închisoare după ce a organizat și urmărit în direct abuzul sexual asupra unei fetițe de nouă ani din Filipine și a comis mai multe infracțiuni sexuale în Regatul Unit, potrivit Daily Express.

Sentința a fost pronunțată joi de Bournemouth Crown Court, iar inculpatul va rămâne ulterior încă opt ani sub supraveghere, potrivit autorităților britanice.

Paul Hopkins, în vârstă de 50 de ani, din Romsey, Hampshire, a pledat vinovat pentru 25 de infracțiuni de abuz sexual asupra copiilor.

Ancheta a scos la iveală atât implicarea sa într-o rețea de exploatare sexuală online cu victime din Filipine, cât și infracțiuni mai vechi comise împotriva unei tinere din Marea Britanie.

Hopkins a fost arestat în martie 2025 de Unitatea Regională pentru Combaterea Crimei Organizate din Sud-Vestul Angliei (SWROCU), după ce anchetatorii au descoperit că încerca să stabilească o întâlnire online cu o tânără pe care intenționa să o abuzeze sexual.

În timpul investigației, polițiștii au descoperit că bărbatul plătise pentru transmiterea în direct a abuzului sexual asupra unei fetițe de nouă ani din Filipine. Potrivit autorităților, mama copilului a facilitat comiterea infracțiunii.

În colaborare cu autoritățile filipineze, cu sprijinul Agenției Naționale pentru Combaterea Criminalității (National Crime Agency – NCA) și al altor parteneri internaționali, victima a fost identificată și pusă în siguranță. Mama acesteia a fost arestată în Filipine.

Analiza telefoanelor și echipamentelor informatice confiscate de la Hopkins a scos la iveală și infracțiuni mai vechi comise în Marea Britanie.

Anchetatorii au stabilit că acesta a violat, a încercat să violeze și a agresat sexual o fată din Regatul Unit. În total, Crown Prosecution Service a autorizat 25 de capete de acuzare, iar inculpatul și-a recunoscut vinovăția pentru toate faptele.

Detectivul-inspector Dave Wells, din cadrul echipei de investigații online a SWROCU, a declarat că Paul Hopkins reprezintă unul dintre cei mai periculoși infractori sexuali cu care s-au confruntat anchetatorii.

„Paul Hopkins este cel mai periculos infractor sexual investigat de echipa mea, nu doar din cauza gravității și numărului faptelor pentru care a fost condamnat, ci și pentru că oferea sfaturi altor infractori despre cum să evite să fie depistați atunci când accesau materiale cu abuzuri sexuale asupra copiilor sau urmăreau transmisiuni live ale acestor infracțiuni”, a afirmat Wells.

Acesta a adăugat că pedeapsa reflectă amploarea prejudiciului provocat și nivelul ridicat de risc pe care condamnatul îl reprezenta pentru copii, atât în Marea Britanie, cât și în alte țări.

Daniel Newell, manager regional al NCA pentru Filipine, a declarat că sentința demonstrează că persoanele care plătesc pentru exploatarea sexuală a copiilor pot fi identificate indiferent de locul în care se află.

„Sentința de astăzi arată că, indiferent unde vă aflați în lume, dacă plătiți pentru ca un copil să fie abuzat sexual, veți fi identificați și aduși în fața justiției”, a spus oficialul.

Potrivit acestuia, prin intermediul rețelei internaționale de legătură a NCA, autoritățile britanice au colaborat cu Unitatea pentru Protecția Femeilor și Copiilor din cadrul Poliției Naționale din Filipine și cu organizația International Justice Mission pentru identificarea, localizarea și protejarea victimei.