Doi medici au fost trimiși în judecată de procurorii Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție într-un dosar care vizează sute de presupuse fapte de abuz în serviciu și luare de mită. Anchetatorii susțin că unul dintre inculpați ar fi implantat, timp de patru ani, dispozitive cardiace de unică folosință extrase de la cadavre, fără ca pacienții să fie informați. Dosarul a fost trimis spre judecare Tribunalului Iași.

Potrivit rechizitoriului, în perioada aprilie 2018 – mai 2022, un medic primar din Clinica de Cardiologie a unui spital din Iași ar fi implantat 185 de stimulatoare și defibrilatoare cardiace de unică folosință, extrase de la cadavre sau a căror proveniență nu putea fi stabilită.

Anchetatorii afirmă că dispozitivele ar fi fost reutilizate și resterilizate, deși legislația în vigoare și recomandările producătorilor interzic o astfel de practică.

În același dosar, un al doilea medic, cardiolog la un spital din Brașov, este acuzat că ar fi trimis în 24 de rânduri dispozitive medicale de unică folosință nesterilizate, expirate sau cu proveniență necunoscută pentru a fi implantate pacienților.

Procurorii susțin că faptele ar fi produs un prejudiciu de peste 2 milioane de lei spitalului din Iași și ar fi afectat dreptul pacienților de a beneficia de servicii medicale în condiții de siguranță.

Mai mulți pacienți s-au constituit părți civile în dosar, reclamând prejudiciile suferite.

Ancheta arată că primul inculpat ar fi coordonat o rețea prin intermediul căreia primea dispozitive cardiace, inclusiv unele extrase de la persoane decedate, fără acordul exprimat anterior de acestea sau de aparținători.

Potrivit procurorilor, dispozitivele nu figurau în evidențele spitalului și nu existau documente privind proveniența, garanția sau sterilizarea lor.

Anchetatorii mai susțin că o parte dintre intervenții nu ar fi fost justificate medical, fiind recomandate pe baza unor diagnostice fictive sau după administrarea unor tratamente care provocau simptome ce puteau susține necesitatea implantării.

În unele situații, defibrilatoarele ar fi fost implantate fără indicație clinică, ceea ce, potrivit procurorilor, ar fi expus pacienții riscului unor complicații grave sau chiar al decesului.

Rechizitoriul mai arată că formularele de consimțământ informat ar fi fost completate ulterior semnării de către pacienți.

Potrivit anchetatorilor, în documente ar fi fost adăugate mențiuni conform cărora pacienții și-ar fi exprimat acordul pentru implantarea unor dispozitive extrase de la cadavre, deși aceștia nu ar fi fost informați despre proveniența lor și nici despre riscurile asociate procedurii.

De asemenea, nici familiile persoanelor de la care ar fi fost prelevate dispozitivele nu și-ar fi exprimat acordul pentru reutilizarea acestora, susțin procurorii.

În același dosar, medicul primar este acuzat și de luare de mită. Potrivit procurorilor, în noiembrie 2022 acesta ar fi primit suma de 100 de lei de la o pacientă consultată în cabinetul său din spital.

Procurorul de caz a solicitat menținerea măsurilor asigurătorii asupra bunurilor celor doi inculpați, iar dosarul a fost înaintat Tribunalului Iași pentru judecarea cauzei.