Doi medici din Sfântu Gheorghe, trimiși în judecată după ce ar fi refuzat să consulte și să trateze un pacient cu ulcer. Omul a murit după câteva ore

Doi medici de la Spitalul Județean de Urgență „Dr. Fogolyan Kristof” din Sfântu Gheorghe au fost trimiși în judecată pentru ucidere din culpă, după ce un pacient care s-a prezentat cu ulcer gastric la unitatea medicală a murit după câteva zile. Unul dintre medici este acuzat că ar fi falsificat fișa medicală a pacientului.

Potrivit Parchetului de pe lângă Tribunalul Covasna, procurorii au dispus trimiterea în judecată a două persoane: unul dintre medici pentru ucidere din culpă, fals intelectual și fals material în înscrisuri oficiale, iar celălalt pentru ucidere din culpă.

Anchetatorii susțin că, pe 27 decembrie 2024, medicul de gardă nu a efectuat anamneza și investigațiile necesare pentru diagnosticarea ulcerului gastric neperforat și a varicelor esofagiene rupte care au dus la decesul pacientului în 28 decembrie.

Totodată, acesta ar fi dispus ca o angajată a spitalului să introducă în fișa medicală mențiunea „Sine morbo. Pacientul se prezintă fără acuze subiective” și să închidă fișa la ora 18:20, deși pacientul nu părăsise spitalul, ulterior parafând fișa și conferindu-i astfel valabilitate juridică.

Același medic este acuzat că a falsificat fișa medicală în dimineața zilei de 28 decembrie, bifând paginile secțiunii „Examen obiectiv” și adăugând la secțiunea „Evaluare recomandări” mențiunea „Fără acuze la externare. Caz social!!! Nu are cu ce să meargă acasă”, în încercarea de a transfera responsabilitatea asupra colegului său.

Referitor la al doilea medic, procurorii au reținut că, între 27 decembrie, ora 22:00, și 28 decembrie, ora 08:00, acesta nu a respectat dispozițiile legale privind exercitarea profesiei și nu a efectuat anamneza și investigațiile necesare.

„Cu privire la cel de-al doilea inculpat, s-a reţinut că, în intervalul începând cu 27.12.2024, ora 22:00, şi până la data de 28.12.2024, orele 08:00, în calitate de medic de gardă în cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă «dr. Fogolyan Kristof» Sfântu Gheorghe, nu a respectat dispoziţiile legale ori măsurile de prevedere privind exerciţiul profesiei de medic, respectiv nu a efectuat anamneza şi investigaţiile medicale care s-ar fi impus cu prilejul prezentării victimei la unitatea medicală, în pofida indiciilor existente şi având drept consecinţă nediagnosticarea şi netratarea ulcerului gastric neperforat şi a varicelor esofagiene rupte care au produs decesul victimei în data de 28.12.2024”, au arătat procurorii.