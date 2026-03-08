Cât câștigă un medic rezident în 2026. Provocările pe care le întâmpină la intrarea în sistemul de Sănătate

Meseria de medic este una extrem de solicitantă, iar salariile continuă să fie un subiect de interes, mai ales pentru cei aflați la început de carieră. După ani întregi de studii și rezidențiat, mulți tineri medici descoperă că veniturile lor nu reflectă pe deplin efortul depus și responsabilitățile uriașe ale profesiei. Pe TikTok, un medic rezident din Oradea a dezvăluit câți bani primește lunar pentru munca depusă într-un cabinet.

„Sunt medic rezident pe medicina de familie în Oradea. Un lucru să clarificăm de la început. Salariul unui medic rezident pe stagiul de cabinet este cel mai mic dintre salariile medicilor rezidenți. De ce? Pentru că sporul de cabinet este 0%. Ce înseamnă asta în cifre? - 4.300 de lei”, a povestit un medic rezident pe TikTok.

Rezidenții care ajung pe o secție dintr-un spital, indiferent de specialitate, primesc sporul aferent acelei secții.

„De exemplu, eu, din iulie până în noiembrie, am fost pe stagiul de medicină internă, unde am avut un spor de 15%. Astfel și salariul a crescut de la 4.300 de lei la 4.700 de lei”, a explicat același medic.

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a atras atenția că România formează de trei ori mai mulți medici rezidenți decât poate absorbi efectiv sistemul medical, din cauza unei gestionări necorespunzătoare a cifrelor de școlarizare în ultimii cinci ani.

Oficialul a subliniat că este nevoie de o reformă structurală, în contextul în care țara continuă să se confrunte cu un deficit semnificativ de personal medical.

„Noi producem, cu ghilimelele de rigoare, de trei ori mai mulţi rezidenţi decât putem include în sistem, pentru că cifrele de şcolarizare au scăpat de sub control în ultimii cinci ani de zile”, a afirmat Rogobete.

El a subliniat necesitatea unei reforme structurale, deși România se confruntă în continuare cu un deficit de personal medical.

O analiză a cifrelor de școlarizare din perioada 2019–2025 arată că locurile aprobate pentru admiterea la medicină au crescut cu aproape 900, în principal din cauza numărului mare de candidați și a apariției specializărilor cu predare în limba engleză. Totuși, cifra de școlarizare nu este de două sau trei ori mai mare decât locurile disponibile în sistemul medical.

Datele centralizate de Ministerul Sănătății arată că, la începutul lui 2025, existau aproximativ 33.542 de posturi aprobate pentru medici, dintre care 9.085 erau neocupate. În același interval, numărul rezidenților a rămas relativ constant, reprezentând aproximativ jumătate din deficitul real de medici, estimat între 4.000 și 5.000.

Problemele sistemului includ distribuția inegală a medicilor pe regiuni și specialități și exodul acestora în străinătate. De asemenea, blocarea angajărilor la stat în 2023, pentru reducerea cheltuielilor bugetare, a afectat și mai mult funcționarea sistemului medical.

Strategii pentru reducerea exodului și blocajelor în rândul rezidenților

Raportul Curții de Conturi din 2023 arată că medicii care finalizează rezidențiatul pe post adesea refuză să se angajeze în orașele mici sau în spitalele slab dotate. Unele spitale pot rămâne astfel cu posturi blocate, alimentând criza de personal.

Curtea de Conturi a recomandat introducerea de stimulente reale, precum locuințe în zonă sau decontarea transportului, pentru a face aceste posturi mai atractive. Totodată, s-a propus conceperea de politici de retenție, inclusiv prin clauze la contractele de muncă pentru rezidențiatul pe loc, și armonizarea legislației astfel încât toate posturile vacante să fie scoase la concurs.