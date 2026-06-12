Economie

Salariul lui Gianni Infantino, dezvăluit: milioane de dolari de la FIFA

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Salariul lui Gianni Infantino, dezvăluit: milioane de dolari de la FIFAGianni Infantino. Sursa foto: Wikipedia
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Din cuprinsul articolului

Gianni Infantino, președintele FIFA, are un pachet salarial de milioane de dolari, potrivit datelor financiare publicate anual de organizația mondială a fotbalului, care includ remunerațiile conducerii.

Câți bani încasează Gianni Infantino de la FIFA

Șeful forului mondial primește un salariu de bază brut de 2,6 milioane de dolari (aproximativ 2,244 milioane de euro) pe an. La această sumă se adaugă un bonus variabil, a cărui valoare depinde de performanțe și de rezultatele financiare ale instituției.

În anul 2025, bonusul acordat lui Infantino a fost de 2,2 milioane de dolari (aproximativ 1,8 milioane de euro). Astfel, veniturile totale ale președintelui FIFA au ajuns la 4,8 milioane de dolari (aproximativ 4,145 milioane de euro) până la începutul anului 2026, conform acelorași date financiare.

Controverse în jurul FIFA. Prețurile biletelor de la Cupa Mondială, criticate

Veniturile ridicate ale lui Gianni Infantino apar într-un context în care FIFA se confruntă cu mai multe controverse legate de organizarea competițiilor internaționale, inclusiv înaintea Cupei Mondiale din 2026.

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Printre subiectele intens discutate se numără politica de prețuri ale biletelor și deciziile administrative care au stârnit critici în spațiul public.

Cupa Mondială 2026

Cupa Mondială 2026. Sursă foto: Facebook

În paralel, conducerea FIFA a fost pusă sub presiune și în urma unor situații punctuale legate de oficiali din fotbalul internațional, inclusiv cazul arbitrului somalez Omar Artan, căruia i s-a interzis participarea la turneu de către autoritățile din Statele Unite.

Gianni Infantino: Nu controlăm totul

Comentând criticile și tensiunile apărute în jurul acestor decizii, Gianni Infantino a adoptat un ton calm și defensiv, subliniind dificultatea gestionării tuturor aspectelor implicate în organizarea competițiilor globale.

„Nu controlăm totul. Discutăm, încercăm, dar uneori e bine să rămânem calmi. Lucrăm la toate. Încercăm să rezolvăm totul, credeţi-mă sau nu. Încercăm mereu să găsim o soluţie”, a declarat președintele FIFA, referindu-se la situația arbitrului trimis înapoi în țara sa.

Declarațiile vin pe fondul criticilor tot mai frecvente la adresa conducerii FIFA, într-o perioadă în care organizația se pregătește pentru unul dintre cele mai importante evenimente sportive din lume.

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