Președintele FIFA, mesaj după moartea lui Lucescu, pe care îl consideră o legendă

Președintele FIFA, Gianni Infantino, a transmis un mesaj de condoleanțe după moartea antrenorului român Mircea Lucescu, descris drept o adevărată legendă a fotbalului mondial, potrivit Federației Române de Fotbal (FRF).

Infantino a amintit atât de perioada în care Lucescu a evoluat ca jucător pentru echipa națională la Cupa Mondială din 1970, cât și de lunga sa carieră de antrenor, în care a inspirat generații de fotbaliști.

„Mircea Lucescu a fost un om remarcabil, cu care am avut privilegiul să petrec timp în mai multe rânduri în ultimii ani. Toți cei care l-au cunoscut știu cât de mult a trăit pentru fotbal și cât de mult a contribuit la dezvoltarea sportului nostru”, a transmis Infantino.

Oficialul FIFA și-a exprimat gândurile pentru familia și apropiații antrenorului și a încheiat mesajul cu urarea ca acesta să se odihnească în pace.

Mircea Lucescu a murit marți, la vârsta de 80 de ani, la Spitalul Universitar de Urgență București, unde fusese internat din 29 martie, după ce i s-a făcut rău în timpul unui antrenament. Internarea a avut loc după înfrângerea echipei naționale a României în fața Turciei, scor 0-1, în preliminariile pentru Cupa Mondială 2026.

Românii vor putea să-i aducă un ultim omagiu începând de miercuri seara, de la ora 17:00, atunci când sicriul va fi depus la Arena Națională. Vizitatorii vor parcurge un traseu controlat, iar prima slujbă de priveghi va avea loc miercuri la ora 18:00. Programul de vizitare va continua și joi, între orele 10:00 și 20:00.

Cortegiul funerar se va deplasa vineri către Biserica Sfântul Elefterie, unde slujba de înmormântare va începe la ora 10:00, iar participarea va fi limitată la familie și invitați apropiați. Înmormântarea la Cimitirul Bellu este programată la ora 13:10, după onorurile militare, accesul publicului fiind restricționat în zona cimitirului, conform dorinței familiei.