Drumul lui Mircea Lucescu, de la copilul flămând la antrenorul care a scris istorie în fotbal

Mircea Lucescu a murit marți, 7 aprilie 2026, în secția de Terapie Intensivă a Spitalului Universitar de Urgență București, după ce starea sa de sănătate s-a deteriorat rapid în ultimele zile. Fostul mare antrenor și jucător al fotbalului românesc era internat în ATI, unde medicii au încercat să îi stabilizeze funcțiile vitale printr-o intervenție complexă, care presupunea montarea unui sistem de asistare mecanică cardiacă de tip ECMO.

Evaluările medicale realizate înaintea intervenției au relevat însă o situație extrem de gravă. Investigațiile CT complexe efectuate pentru a determina exact starea pacientului au indicat prezența unor multiple accidente vasculare ischemice cerebrale, dar și focare de trombembolism pulmonar. În acest context clinic critic, procedura nu a mai putut schimba evoluția bolii, iar deznodământul a venit în cursul zilei de marți.

Moartea lui Mircea Lucescu încheie una dintre cele mai impresionante cariere din istoria fotbalului românesc și european, o traiectorie construită pe parcursul a peste șase decenii, de la copilăria marcată de lipsuri severe până la consacrarea ca unul dintre cei mai respectați antrenori ai lumii.

Povestea lui Mircea Lucescu începe pe 29 iulie 1945, în București, într-un context social extrem de dificil, imediat după cel de-Al Doilea Război Mondial. A crescut într-un cartier de la marginea Capitalei, în zona care avea să fie cunoscută ulterior drept Apărătorii Patriei, într-o familie numeroasă, formată din cinci copii.

Într-o confesiune oferită revistei clubului FC Shakhtar Donetsk, Mircea Lucescu a descris fără menajamente realitatea acelor ani, una dominată de lipsuri materiale severe și condiții de trai extrem de grele.

„M-am născut după război, niște vremuri foarte grele. N-aveam ce mânca iar părinții se chinuiau cu noi. Eram cinci frați și nu aveam unde să stăm. Mult timp am locuit într-o baracă, apoi ne-am mutat la spital, acolo unde părinții mei munceau. Tata era brancardier și mama făcea curat acolo. Eram foarte, foarte săraci! Atunci am învățat o lecție prețioasă de viață. Am învățat ce înseamnă să împarți: împărțeam un colț de pâine la cinci…”

Această experiență a avut un rol decisiv în formarea caracterului său, dezvoltând o disciplină rigidă, o capacitate de adaptare și o determinare care aveau să îi definească întreaga carieră.

Drumul său în fotbal începe la nivel de juniori, unde evoluează pentru Școala Sportivă 2 București, fiind remarcat de antrenorul Traian Ionescu, cel care îl aduce la FC Dinamo București.

Debutul în prima divizie are loc la 19 ani fără o lună, într-un meci spectaculos, Dinamo – Rapid 5-2, partidă care marchează începutul unei cariere solide în tricoul „câinilor roșii”.

Între 1963 și 1977, Mircea Lucescu devine unul dintre jucătorii importanți ai echipei, cu două sezoane petrecute în Divizia B, între 1965 și 1967, la Știința București, ulterior cunoscută drept Sportul Studențesc București. Revenirea la Dinamo îl consacră definitiv.

În această perioadă, mijlocașul adună 251 de meciuri în campionat și marchează 57 de goluri, dintre care nouă împotriva rivalei FCSB.

Un moment cu totul special rămâne ultima sa apariție în tricoul lui Dinamo, în 1990. Deși era deja antrenorul echipei, Mircea Lucescu intră pe teren într-un meci încheiat 1-1 cu Sportul Studențesc. Avea 44 de ani, 9 luni și 17 zile, stabilind un record care nu a fost depășit nici până astăzi.

În cariera sa de fotbalist, Mircea Lucescu câștigă șapte titluri de campion al României, în anii 1964, 1965, 1971, 1973, 1975, 1977 și 1990, toate în tricoul lui Dinamo. La acestea se adaugă Cupa României din 1968, finală în care marchează două goluri în victoria cu 3-1 împotriva Rapidului.

În competițiile europene, a bifat 15 meciuri și a înscris trei goluri, reușind să marcheze inclusiv împotriva unor echipe de top precum Real Madrid și Atlético Madrid.

Mircea Lucescu a fost unul dintre oamenii de bază ai echipei naționale a României în perioada 1966 – 1979, interval în care a adunat 64 de selecții și a marcat 9 goluri. Momentul de vârf al carierei sale internaționale ca jucător a fost participarea la Campionatul Mondial din 1970, în Mexic.

Sub conducerea selecționerului Angelo Niculescu, România a făcut parte dintr-o grupă extrem de dificilă, alături de Brazilia, Anglia și Cehoslovacia. Lucescu a fost căpitanul echipei în toate cele trei partide, inclusiv în meciul împotriva Braziliei lui Pelé.

După perioada petrecută la Dinamo, Mircea Lucescu ajunge la Corvinul Hunedoara, unde între 1977 și 1982 îmbină rolul de jucător cu cel de antrenor, începând din 1979, la doar 33 de ani și 5 luni.

La Corvinul, reușește să construiască o echipă competitivă, trecând printr-un proces dificil care include retrogradarea în Divizia B și revenirea în prima ligă. Apogeul acestei perioade este sezonul 1981-1982, în care Corvinul încheie campionatul pe locul 3, o performanță remarcabilă pentru un club de provincie.

Tot aici, Mircea Lucescu lansează o serie de jucători care vor deveni repere ale fotbalului românesc, printre care Mircea Rednic, Michael Klein, Dorin Mateuț și Ioan Andone.

În 1981, Mircea Lucescu devine selecționer al echipei naționale, funcție pe care o ocupă până în 1986. În această perioadă, reușește una dintre cele mai importante performanțe din istoria fotbalului românesc: calificarea la Campionatul European din 1984.

România obține această calificare după o campanie solidă în preliminarii, în care înfruntă echipe precum Italia, Suedia, Cehoslovacia și Cipru. Un moment decisiv îl reprezintă victoria cu 1-0 împotriva Italiei la București, după un rezultat de 0-0 în deplasare, împotriva campioanei mondiale en-titre.

În paralel cu activitatea de selecționer, Mircea Lucescu preia și conducerea tehnică a lui Dinamo București în 1985, unde rămâne până în 1990. În această perioadă, echipa cunoaște una dintre cele mai bune evoluții din istoria sa europeană.

Dinamo ajunge în sferturile de finală ale Cupei Cupelor în sezonul 1988-1989 și în semifinale în sezonul următor. În același timp, câștigă titlul de campioană și Cupa României în 1990, precum și Cupa în 1986.

Sub conducerea sa, sunt promovați jucători care vor face ulterior cariere importante, printre care Florin Răducioiu, Ionuț Lupescu și Bogdan Stelea.

După 1990, Mircea Lucescu își continuă cariera în Italia, unde antrenează echipe precum Pisa SC, Brescia Calcio și AC Reggiana.

În această perioadă, contribuie la dezvoltarea unor jucători care aveau să devină figuri importante ale fotbalului mondial. Îl promovează pe Diego Simeone la 20 de ani și îl descoperă pe Andrea Pirlo la doar 15 ani.

Tot în Italia, creează nucleul cunoscut drept „Brescia Romena”, în jurul lui Gheorghe Hagi și al altor jucători români.

Între 1997 și 2000, Mircea Lucescu revine în România și preia conducerea tehnică a lui FC Rapid București. În această perioadă, reușește să câștige titlul de campioană în 1999, primul pentru Rapid după 32 de ani.

Pe lângă titlu, echipa cucerește și Cupa României, precum și Supercupa, într-o perioadă în care lotul include jucători precum Daniel Pancu și Bogdan Lobonț.

În același interval, Mircea Lucescu are și o experiență la Inter Milan, unde ajunge până în sferturile de finală ale Ligii Campionilor și lucrează cu jucători precum Roberto Baggio și Ronaldo Nazário.

În perioada 2000 – 2004, Mircea Lucescu antrenează în Turcia, la Galatasaray SK și Beşiktaş JK, reușind să câștige titlul de campion cu ambele echipe. De asemenea, câștigă Supercupa Europei în 2000, într-un meci împotriva lui Real Madrid.

Cea mai lungă și mai de succes perioadă a carierei sale este însă cea petrecută la FC Shakhtar Donetsk, între 2004 și 2016. Aici, Mircea Lucescu câștigă Cupa UEFA în 2009 și domină competițiile interne, obținând opt titluri de campion, șapte Supercupe și șase Cupe ale Ucrainei.

În ultimul deceniu al carierei, Mircea Lucescu antrenează Zenit Saint Petersburg, unde câștigă Supercupa Rusiei, apoi devine selecționer al Turciei.

Între 2020 și 2023 revine în Ucraina, la FC Dynamo Kyiv, unde mai adaugă în palmares un titlu, o Cupă și o Supercupă.

În august 2024, revine pentru a doua oară pe banca echipei naționale a României. Ultimul meci din cariera sa este barajul pentru Campionatul Mondial disputat la Istanbul împotriva Turciei, moment în care devine cel mai vârstnic antrenor activ din lume, la 80 de ani și 240 de zile.

Moartea lui Mircea Lucescu lasă în urmă o carieră care nu poate fi redusă la statistici sau trofee. Influența sa asupra fotbalului românesc și european rămâne una profundă, construită pe generații de jucători, pe idei inovatoare și pe o capacitate rară de a transforma echipele pe care le-a condus