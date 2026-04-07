Creierul și plămânii lui Mircea Lucescu sunt afectati. Un medic cardiolog a explicat riscurile

Starea lui Mircea Lucescu este extrem de gravă, în urma rezultatelor investigațiilor medicale recente, care indică afectarea mai multor organe, a declarat medicul cardiolog Ștefan Busnatu a declarat pentru gsp.ro.

Specialistul a explicat, în contextul informațiilor transmise de Spitalul Universitar de Urgență București, că situația este una complexă, iar deciziile privind tratamentul sunt dificile. Mircea Lucescu este internat în stare critică, după ce a suferit un infarct miocardic acut, iar ultimele date arată complicații severe la nivel cerebral și pulmonar.

Ștefan Busnatu, medic primar cardiolog și doctor în științe medicale, a declarat că afectarea nu se limitează doar la inimă, ci implică mai multe organe vitale, în contextul apariției unor cheaguri de sânge în organism.

„Din păcate, aceste lucruri arată că nu doar inima e extrem de șubrezită, cât și creierul și plămânii. Din cauză că s-au format cheaguri de sânge pe circulație, și creierul, și plămânii au început să sufere foarte mult. Sunt cheaguri de sânge care au plecat și spre cap, dând accident vascular cerebral, au plecat și în arterele care intră în plămâni. La momentul acesta, nivelul de afectare a organismului este pluriorgan. Și inima, și creierul, și componenta pulmonară. Ceea ce sugerează că statusul este extrem de grav la momentul acesta. În tot acest context, probabil că se evaluează, efectiv, cea mai bună formulă pentru a sprijini funcțiile vitale, astfel încât să nu se destabilizeze complet", a declarat medicul cardiolog pentru sursa citată.

Medicul a explicat că inclusiv utilizarea unor proceduri avansate, precum sistemul de circulație extracorporală (ECMO), implică riscuri majore în contextul actual, în care pacientul prezintă deja tromboze.

„În principiu, procedura de circulație extracorporală mecanică prezintă și ea riscuri, adică nu e o procedură care să nu prezinte riscuri la momentul în care este inițiată. Unul dintre riscuri e apariția de cheaguri. Acum, în contextul în care există deja cheaguri apărute în corp, s-ar putea ca riscul de montare a unui astfel de dispozitiv să fie mai mare decât potențialele beneficii.

Cel mai important e să ai statusul clinic exact al pacientului pentru a decide asta. Cu siguranță, echipa multidisciplinară de la Universitar are toate datele pentru a lua cea mai bună decizie pentru pacient”, a declarat Ștefan Busnatu.

Spitalul Universitar de Urgență București a anunțat că Mircea Lucescu a fost supus unei investigații CT complexe, care a evidențiat complicații severe. Potrivit informațiilor transmise, au fost identificate „multiple semne de accidente vasculare ischemice cerebrale” și „focare de tromboembolism pulmonar”.

Mircea Lucescu, în vârstă de 80 de ani, se află în comă de duminică dimineață, după ce a suferit un infarct miocardic acut, iar starea sa este în continuare critică.