Starea lui Mircea Lucescu rămâne critică la ATI. Cornel Dinu primește informații în timp real de la Spitalul Universitar

Fostul selecționer al României, Mircea Lucescu, în vârstă de 80 de ani, se află în continuare internat în stare gravă la secția de Terapie Intensivă a Spitalul Universitar de Urgență București, după ce a suferit un infarct miocardic acut. Medicii au decis menținerea acestuia în comă indusă, în timp ce evoluția stării de sănătate este atent monitorizată.

Potrivit informațiilor oficiale, nu s-au înregistrat schimbări semnificative în ultimele zile, iar pacientul rămâne sub supraveghere strictă, în condiții critice. Familia și apropiații au fost prezenți la spital, iar comunicarea cu echipa medicală este constantă.

Printre cei care urmăresc îndeaproape evoluția lui Mircea Lucescu se află și Cornel Dinu, prieten apropiat al acestuia. Fostul internațional a declarat că primește zilnic informații din interiorul spitalului, însă evită să le facă publice.

„Aproape în fiecare zi vorbesc la Spitalul Universitar. Coincidența face ca una dintre doctorițele de acolo să fie verișoară primară cu nora mea. Și mă ține în fiecare la curent cu tot ce se întâmplă acolo. Dar eu nu fac public”, a declarat Cornel Dinu pentru Fanatik.

Acesta a subliniat și dimensiunea personală a momentului, exprimându-și speranța că fostul selecționer își va reveni:

„Mă rog în fiecare moment pentru el, să își revină și să poată să se întoarcă la familie, indiferent de ce va reprezenta viitorul din punctul de vedere al existenței sale.”

Cornel Dinu a vorbit și despre factorii care ar fi putut influența starea de sănătate a lui Mircea Lucescu. Acesta a menționat existența unor probleme medicale anterioare, dar și presiunea profesională acumulată în ultima perioadă.

„Problema la el e că a avut și o suferință colaterală, care l-a adus în această suferință cardiacă. Iar el a fost dedicat echipei naționale, fotbalului românesc și a considerat că e o datorie să fie alături de fotbalul românesc.”

Totodată, fostul oficial a sugerat că activitatea profesională intensă era percepută de Lucescu drept un factor de echilibru personal:

„Era viața lui. Și îți spun, în discuțiile pe care le-am avut în ultimul timp, destul de dese cu el, m-a lăsat să înțeleg că are convingerea că tocmai această activitate pe care o desfășoară îl ține în picioare.”

În contextul evoluției medicale complexe, echipa de la Spitalul Universitar de Urgență București ia în calcul utilizarea unei metode avansate de suport vital – ECMO.

Această procedură este utilizată în cazuri critice, atunci când inima sau plămânii nu mai pot asigura funcțiile necesare organismului. ECMO presupune preluarea temporară a funcției cardiace și respiratorii, prin extracția sângelui, oxigenarea acestuia în afara corpului și reintroducerea lui în circulație.

Specialiștii subliniază că această metodă nu tratează cauza bolii, ci oferă timp organismului să se stabilizeze și să răspundă la tratamentele aplicate.

Potrivit datelor medicale internaționale, rata de supraviețuire în cazul utilizării ECMO variază între 40% și 60%, în funcție de vârsta pacientului și momentul inițierii procedurii.

Deciziile privind tratamentul lui Mircea Lucescu sunt luate în urma unor consultări extinse între mai multe specialități medicale. Potrivit unei informări oficiale transmise de reprezentanții spitalului, a avut loc o întâlnire între echipele de Cardiologie, ATI, Chirurgie cardiacă și Hematologie.

La discuții a participat și un medic cardiolog român care profesează în Franța, implicat la solicitarea familiei pacientului. În cadrul acestei reuniuni a fost analizată evoluția cazului și opțiunile terapeutice disponibile.

Reprezentanții unității medicale au precizat:

„În cursul zilei de astăzi a avut loc întrunirea echipelor medicale care îl îngrijesc pe domnul Mircea Lucescu (Cardiologie, ATI, Chirurgie cardiacă, Hematologie), împreună cu un medic cardiolog român care activează în Franţa, la solicitarea familiei. La această întâlnire a participat şi familia pacientului.”

În urma consultărilor, medicii au decis continuarea tratamentului actual, considerat adecvat în raport cu starea pacientului. Totodată, s-a stabilit că evoluția va fi reevaluată în perioada imediat următoare, moment în care se va decide dacă este necesară o intervenție suplimentară.

„Pentru moment decizia este că se va continua tratamentul iniţiat, apreciindu-se corectitudinea acestuia. În cursul zilei de mâine starea pacientului va fi reevaluată şi se va lua în calcul posibilitatea unei intervenţii invazive, de montare a unui sistem de asistare mecanică cardiacă (ECMO)”, au transmis reprezentanții spitalului.

În prezent, starea lui Mircea Lucescu rămâne critică, iar evoluția este dificil de anticipat. Medicii continuă monitorizarea permanentă în secția de Terapie Intensivă, în timp ce familia și apropiații așteaptă rezultatele reevaluărilor medicale.